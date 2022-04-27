СБУ вычислила российских агентов в шести областях Украины (видео)

Некоторые из них планировали в случае провала бежать в Крым, но не успели.

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СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства. Среди задержанных глава территориальной громады и "расконсервированные" агенты. Российские наемники работали в шести областях.

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В Житомирской области военная контрразведка СБУ разоблачила сотрудника оборонного объекта, который собирал секретную информацию об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил.

"Прежде всего его интересовала дислокация, а также ремонт и восстановление боевых возможностей военной авиации, — отметили в СБУ. — Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории России".

В Днепропетровской области контрразведчики задержали агента, которому ФСБ поручила вступить в ряды теробороны Днепра для сбора данных личного состава и о вооружении бойцов. Затем предатель должен был отправиться на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о ВСУ.

Еще одного агента спецслужб России, которого "активировали" в начале полномасштабного вторжения в Украину, задержали в Кривом Роге. Сначала он собирал данные по обороне Мариуполя, затем фотографировал оборонительные рубежи украинских войск на Криворожском направлении.

"Для передачи информации оккупантам использовали закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины. — отметили в СБУ. — В случае провала агент имел отработанные пути эвакуации и подготовленный для этого автомобиль. Это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации".

В Николаевской области разоблачили председателя одной из объединенных территориальных громад. Он передавал россиянам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.

В Черниговской области сотрудники СБУ задержали местного жителя, который стал добровольно сотрудничать с россиянами во время временной оккупации: собирал информацию о дислокации позиций ВСУ. Эти данные враг использовал во время ракетных обстрелов.

В Хмельницком контрразведка задержала участницу агентурной сети оккупантов — местную жительницу, завербованную спецслужбами России через соцсеть "Одноклассники". "За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию России", — сообщили в СБУ. В Черкасской области СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые перевозили в Россию для нужд авиационной и судостроительной отраслей.Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков. Изъятое имущество передали предприятию военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Днепре СБУ установила диверсионно-разведывательную группу, состоящую из троих местных жителей.

После задержания агенты ФСБ сознались, что вели разведывательную и диверсионную деятельность в городе. Их группа была сформирована в 2015 году и сразу же законсервирована. Время от времени они выполняли поручения кураторов ФСБ. Несколько недель назад группа получила новые задания: усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещения патриотических общественных организаций для формирования в РосСМИ выгодной "картинки".

Также Фокус рассказывал, что в Одессе задержали коллаборантов, которые запугивали местное население. По данным СБУ, представители криминалитета, сотрудничая с оккупационными войсками РФ, должны были охотиться на правоохранителей и проукраинских активистов. В частности в ходе масштабной спецоперации СБУ совместно с Нацполицией задержали лидеров известных в криминальных кругах "авторитетов" — "Эмиля Варшавского" и "Пайзулаева".