СБУ вирахувала російських агентів у шести областях України (відео)

Деякі з них планували в разі провалу тікати в Крим, але не встигли.

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СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ, повідомляє пресслужба відомства. Серед затриманих голова територіальної громади та "розконсервовані" агенти. Російські найманці працювали в шести областях.

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У Житомирській області військова контррозвідка СБУ викрила співробітника оборонного об'єкта, який збирав секретну інформацію про українські бойові літаки й інфраструктуру повітряних сил.

"Насамперед його цікавила дислокація, а також ремонт і відновлення бойових можливостей військової авіації, — зазначили в СБУ. — Отримані дані він передавав загарбникам через брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території Росії".

На Дніпропетровщині контррозвідники затримали агента, якому ФСБ доручила вступити в лави тероборони Дніпра для збору даних особового складу та про озброєння бійців. Потім зрадник мав відправитися на передову, щоб звідти передавати окупантам інформацію про ЗСУ.

Ще одного агента спецслужб Росії, якого "активували" на початку повномасштабного вторгнення до України, затримали в Кривому Розі. Спочатку він збирав дані щодо оборони Маріуполя, потім фотографував оборонні рубежі українських військ на Криворізькому напрямку.

"Для передачі інформації окупантам використали закриті канали зв'язку та конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території на сході України. — зазначили в СБУ. — У разі провалу агент мав відпрацьовані шляхи евакуації та підготовлений для цього автомобіль. Це не допомогло: співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі секретної інформації".

На Миколаївщині викрили голову однієї з об'єднаних територіальних громад. Він передавав росіянам відомості про розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району.

На Чернігівщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який став добровільно співпрацювати з росіянами під час тимчасової окупації: збирав інформацію про дислокацію позицій ЗСУ. Ці дані ворог використав під час ракетного обстрілу.

У Хмельницькому контррозвідка затримала учасницю агентурної мережі окупантів — місцеву мешканку, завербувану спецслужбами Росії через соціальну мережу "Однокласники". "За гроші вона передавала кураторам координати військових та інших стратегічних об'єктів. Також розповсюджувала в інтернеті заклики до зміни державного кордону та виправдовувала агресію Росії", — повідомили в СБУ. На Черкащині СБУ встановила місцезнаходження та затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які перевозили в Росію для потреб авіаційної та суднобудівної галузей. Наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення маршруту вантажу, його організаторів і замовників. Вилучене майно було передано підприємству військово-промислового комплексу України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Дніпрі СБУ встановила диверсійно-розвідувальну групу, що складається з трьох місцевих мешканців.

Після затримання агенти ФСБ зізналися, що вели розвідувальну та диверсійну діяльність у місті. Їхня група була сформована у 2015 році та відразу ж законсервована. Іноді вони виконували доручення кураторів ФСБ. Декілька тижнів тому група отримала нові завдання: посилено стежити за об'єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування в росЗМІ вигідної "картинки".

Також Фокус розповідав, що в Одесі затримали колаборантів, які залякували місцеве населення. За даними СБУ, представники криміналітету, співпрацюючи з окупаційними військами РФ, мали полювати на правоохоронців і проукраїнських активістів. Зокрема в ході масштабної спецоперації СБУ спільно з Нацполіцією затримали лідерів відомих у кримінальних колах "авторитетів" — "Еміля Варшавського" та "Пайзулаєва".