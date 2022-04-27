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Военный Фокус Российско-украинская война

Жители Одессы видели в Черном море "неизвестные корабли": военные рассказали подробности (видео)

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танкер, молдавский танкер, Миллениум Спирит
Корабли РФ не подходили к побережью Одессы

Непонятными судами оказался молдавский танкер "Миллениал Спирит", обстрелянный ВС РФ в начале марта, а также несколько неуправляемых барж.

Корабли, которые видели утром 27 апреля в море возле Одессы – это молдавский танкер "Миллениал Спирит" без экипажа и неуправляемые баржи. Об этом сообщил в Telegram Одесский горcовет со ссылкой на данные оперативного командования "Юг".

Пользователи соцсетей днем 27 апреля сообщили о "неизвестных кораблях" в море возле Одессы.

Люди писали, что это могут быть корабли российского флота.

Танкер "Миллениал Спирит" российские оккупанты обстреляли еще в начале марта. Баржи унесло в море, их не получается вернуть, ведь судоходство заблокировали.

Командование "Юг" подчеркнуло, что корабли РФ не подходили к побережью Одессы, а обстановку в Черном море постоянно контролируют силы охраны и обороны.

Гражданское судоходство остановили, потому что армия РФ закрыла северо-западную часть Черного моря и угрожает применить оружие, заявило украинское командование.

Напомним, что утром 15 марта этого года российские оккупанты запустили с кораблей ракеты по двум населенным пунктам. Военные эксперты по спутниковых снимках насчитали три группы боевых кораблей РФ.

Фокус ранее писал об увеличении присутствия военного флота возле Севастополя. Украинская разведка сообщала о дополнительном перемещении туда 39 боевых кораблей и катеров.