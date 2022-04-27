Мешканці Одеси бачили в Чорному морі "невідомі кораблі": військові розповіли подробиці (відео)

Незрозумілими суднами виявився молдавський танкер "Міленіал Спіріт", обстріляний ЗС РФ на початку березня, а також кілька некерованих барж.

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Кораблі, які бачили вранці 27 квітня в морі біля Одеси — це молдавський танкер "Міленіал Спіріт" без екіпажу та некеровані баржі. Про це повідомила в Telegram Одеська міськрада з посиланням на дані оперативного командування "Південь".

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Користувачі соцмереж удень 27 квітня повідомили про "невідомі кораблі" в морі біля Одеси.

Люди писали, що це можуть бути кораблі російського флоту.

Танкер "Міленіал Спіріт" російські окупанти обстріляли ще на початку березня. Баржі забрало в море, їх не вдається повернути, адже судноплавство заблокували.

Командування "Південь" наголосило, що кораблі РФ не підходили до узбережжя Одеси, а обстановку в Чорному морі постійно контролюють сили охорони й оборони.

Цивільне судноплавство зупинили, бо армія РФ закрила північно-західну частину Чорного моря та погрожує застосувати зброю, заявило українське командування.

Нагадаємо, що вранці 15 березня цього року російські окупанти запустили з кораблів ракети по двох населених пунктах. Військові експерти з супутникових знімків нарахували три групи бойових кораблів РФ.

Фокус раніше писав про збільшення присутності військового флоту біля Севастополя. Українська розвідка повідомляла про додаткове переміщення туди 39 бойових кораблів і катерів.