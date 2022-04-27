"Судьба Украины на волоске": МИД Британии призвал Запад передать ВСУ боевые самолеты

По словам Лиз Трасс, Украине требуется тяжелое вооружение, танки и самолеты, для чего нужно копнуть глубже в запасах западных стран и увеличить производство.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит с призывом к западным союзникам предоставить Украине боевые самолеты и другое тяжелое вооружение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на текст выступления, опубликованный британским МИДом.

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Британский дипломат выступит в среду вечером в лондонском Mansion House. Такие заявления делаются на фоне наращивания поставок вооружения в Украину из стран НАТО. В этом отношении изменения в своей внешней политике допустила даже Германии. Во вторник, 27 апреля, стало известно, что немецкое руководство все же передаст танки для украинских ПВО. Канада и Великобритания тоже анонсировали больше поставок тяжелого вооружения.

Глава британского МИДа считает, что Западу следует подготовиться к долгому пути и удвоить военную помощь.

"Судьба Украины висит на волоске. Запад не может оставаться безучастным <…> Мы больше не сможем чувствовать себя в безопасности", — об этом она собирается напомнить руководителям стран Запада. Трасс настаивает, что военные успехи Путина чреваты немыслимыми и ужасающими последствиями для Европы, и всего остального мира.

"Тяжелое вооружение, танки, самолеты — нужно копнуть глубже в наших запасах и увеличить производство. Все это нужно", — считает британский чиновник, которая также подчеркивает, что Великобритании необходимо увеличить военный бюджет.

Запад в течение целого поколения недостаточно инвестировал в обороноспособность, считает дипломат, а российское вторжение показало, что архитектура, призванная гарантировать процветание, оказалась неэффективной для Украины.

В ближайшее время поставок британских самолетов ждать не стоит

Вместе с тем, подобные заявления главы МИДа еще не означают, что в скором времени Украина непременно получит самолеты Королевских ВВС. Суть этих слов сводится только к тому, что укрепление воздушной мощи Украины рассматривается как один из вариантов.

Журналисты трижды отправляли запрос бывшему главе МИДа Доминику Раабу на предмет того, поддерживает ли он призыв коллеги о поставках Украине боевых самолетов. Вопрос так и остался без ответа. Но в интервью BBC Radio 4 Рааб пространно объяснил, что, мол, "мы должны со всем вниманием выслушать просьбу о том, что необходимо украинцам".

На днях польский премьер Матеуш Маровецкий подтвердил, что руководство страны передало Украине танки. Германия также пообещала поставить 50 танков для нужд украинских ПВО, хотя прежде официальный Берлин отвечал решительным отказом.

Ранее некоторые страны, та же Польша, заявляли о своей готовности направить в Украину относительно устаревшие истребители МиГ-29. Но этого так и не случилось. Польша хотела получить взамен современные американские самолеты и также предложила США передать Украине свои собственные МиГи. Однако в Вашингтоне сослались на логистические сложности и риск того, что это спровоцирует Кремль.

На минувшей неделе Пентагон заявил, что хотя Украина могла получить запасные части для самолетов, все же в готовой форме ни один американский самолет в Украине не появился.

Ранее Фокус сообщал, что Германия согласилась на поставки тяжелого вооружения Украине. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок выступила с критикой в адрес федерального канцлера Олафа Шольца из-за затягивания поставок, уточнив, что страна готова понести дополнительные расходы.

Напомним, в течение ближайших недель Великобритания отправит Украине высокоточные ракеты Brimstone с активным радиолокационным наведением. В этих системах предусмотрена и возможность лазерного наведения.