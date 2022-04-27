"Доля України на волосині": МЗС Британії закликало Захід передати ЗСУ бойові літаки

За словами Ліз Трасс, Україні потрібне важке озброєння, танки та літаки, для чого потрібно копнути глибше у запасах західних країн і збільшити виробництво.

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Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс виступить із закликом до західних союзників надати Україні бойові літаки й інше важке озброєння. Про це повідомляє CNN із посиланням на текст виступу, опублікований британським МЗС.

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Британський дипломат виступить у середу ввечері в лондонському Mansion House. Такі заяви робляться на тлі збільшення постачання озброєння в Україну з країн НАТО. Щодо цього зміни у своїй зовнішній політиці допустила навіть Німеччина. У вівторок, 27 квітня, стало відомо, що німецьке керівництво все ж таки передасть танки для українських ППО. Канада та Великобританія теж анонсували більше постачання важкого озброєння.

Глава британського МЗС вважає, що Заходу слід підготуватися до довгого шляху та подвоїти військову допомогу.

"Доля України висить на волосині. Захід не може залишатися байдужим <…> Ми більше не зможемо почуватися в безпеці", — про це вона збирається нагадати керівникам країн Заходу. Трасс наполягає, що військові успіхи Путіна можуть отримати немислимі та жахливі наслідки для Європи та решти світу.

"Тяжке озброєння, танки, літаки — треба копнути глибше в наших запасах і збільшити виробництво. Все це потрібно", — вважає британська чиновниця, яка також наголошує, що Великій Британії необхідно збільшити військовий бюджет.

Захід протягом цілого покоління недостатньо інвестував в обороноздатність, вважає пані дипломат, а російське вторгнення показало, що архітектура, покликана гарантувати процвітання, виявилася неефективною для України.

Найближчим часом постачання британських літаків чекати не варто

Водночас подібні заяви глави МЗС ще не означають, що незабаром Україна неодмінно отримає літаки Королівських ВПС. Суть цих слів зводиться лише до того, що зміцнення повітряної сили України розглядається як один із варіантів.

Журналісти тричі відправляли запит колишньому главі МЗС Домініку Раабу щодо того, чи підтримує він заклик колеги щодо постачання Україні бойових літаків. Питання так і залишилося без відповіді. Але в інтерв'ю BBC Radio 4 Рааб докладно пояснив, що, мовляв, "ми повинні з усією увагою вислухати прохання про те, що необхідно українцям".

Днями польський прем'єр Матеуш Моравецький підтвердив, що керівництво країни передало Україні танки. Німеччина також пообіцяла надіслати 50 танків для потреб українських ППО, хоча раніше офіційний Берлін відповідав рішучою відмовою.

Раніше деякі країни та сама Польща заявляли про свою готовність направити в Україну відносно застарілі винищувачі МіГ-29, але цього так і не сталося. Польща хотіла натомість отримати сучасні американські літаки й також запропонувала США передати Україні свої власні МіГи. Проте у Вашингтоні послалися на логістичні складнощі та ризик того, що це спровокує Кремль.

Минулого тижня Пентагон заявив, що хоча Україна могла отримати запасні частини для літаків, все ж таки в готовій формі жоден американський літак в Україні не з'явився.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина погодилася на постачання важкого озброєння Україні. Глава німецького МЗС Анналена Бербок виступила з критикою на адресу федерального канцлера Олафа Шольца через затягування постачання, уточнивши, що країна готова зазнати додаткових витрат.

Нагадаємо, протягом найближчих тижнів Великобританія відправить Україні високоточні ракети Brimstone із активним наведенням радіолокації. У цих системах передбачена можливість лазерного наведення.