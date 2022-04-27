Британія відправить Україні ракети Brimstone найближчими тижнями, — ВВС (відео)

Однією з перешкод передавання ракет був пошук найефективнішої платформи для встановлення ракет на наземний транспорт.

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Міністр із збройних сил Великобританії Джеймс Хіппі повідомив про швидке передавання британських ракет Brimstone. Про це повідомляє ВВС.

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Одна з перешкод на шляху передавання — пошук найефективнішої платформи для встановлення протикорабельних ракет. Наразі, за словами заступника міністра, у цьому питанні вдалося досягти прогресу. Тому найближчими тижнями ракети Brimstone будуть передані на озброєння ЗСУ.

Що за ракети Brimstone

Британські ракети існують у двох варіантах — "земля-земля" та "повітря-земля". Залежно від версії, дальність може бути 60 км (за умов запуску з літака) або 10-12 км (у разі запуску із землі). Ракета оснащується головкою самонаведення, яка здатна захоплювати цілі.

При цьому у Великій Британії проводять випробування Brimstone Sea Spear на морських платформах.

Нагадаємо, 20 квітня в Британії вже заявляли про готовність передати ракети Brimstone, але були технічні складнощі щодо встановлення ракет на наземний транспорт.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що всі катери типу "Гюрза" та "Кентавр" оснастять британськими ракетами Brimstone.