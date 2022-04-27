Британия отправит Украине ракеты Brimstone в ближайшие недели, — ВВС (видео)

Одним из препятствий передачи ракет был поиск наиболее эффективной платформы для установки ракет на наземный транспорт.

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Министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи сообщил о скорой передаче британских ракет Brimstone. Об этом сообщает ВВС.

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Одно из препятствий на пути передачи — поиск наиболее эффективной платформы для установки противокорабельных ракет. Сейчас по словам замминистра в этом вопросе удалось достичь прогресса. Поэтому в ближайшие недели ракеты Brimstone будут переданы на вооружение ВСУ.

Что за ракеты Brimstone

Британские ракеты существуют в двух вариантах — "земля-земля" и "воздух-земля". В зависимости от версии дальность может быть 60 км (при запуске с самолета) или 10-12 км (при запуске с земли). Ракета оснащается головкой самонаведения, которая способна захватывать цели.

При этом в Великобритании проводят испытания Brimstone Sea Spear на морских платформах.

Напомним, 20 апреля в Британии уже заявляли о готовности передать ракеты Brimstone, но были технические сложности по установке ракет на наземный транспорт.

В конце прошлого года сообщалось, что все катера типа "Гюрза" и "Кентавр" оснастят британскими ракетами Brimstone.