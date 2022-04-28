Украина запрашивает у США ударные беспилотники с ракетами Hellfire (фото)

На пути передачи Gray Eagle может стать режим контроля ракетных технологий, но в Минобороны Украины ожидают положительный результат.

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Украина запросила у США поставки ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил Politico.

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Вместе с тяжелой артиллерией и ракетными установками, украинские официальные лица запросили у Соединенных Штатов поставку ударных БПЛА с ракетами по типу Hellfire. В Минобороны Украины ожидают положительного решения вопроса.

США уже передали Украине несколько сотен дронов-камикадзе Switchblade и новые Phoenix Ghost, однако официальные лица утверждают, что им нужны более совершенные Reapear и Grey Eagle, которые способны летать на большей высоте и преодолевать большие дистанции.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался комментировать возможную поставку ВСУ Reaper и Gray Eagle.

Однако в издании пишут, что существует сложность в передачи подобных БПЛА третьим странам. На беспилотники распространяются строгие правила, в том числе режим контроля за ракетными технологиями. Он требует, чтобы любой дрон или ракета с полезной нагрузкой 500 кг и с дальностью действия в 300 км не должны передаваться из одной страны в другую. В свое время это не позволило продать Reaper Катару и Индонезии. Из-за этого передача в Украину Grey Eagle выглядит маловероятной.

Разведывательно-ударный БПЛА Gray Eagle

Gray Eagle — разведывательно-ударный БПЛА производства General Atomics. Состоит на вооружении армии США. Стоимость одного БПЛА составляет 8 млн долларов или 90 млн, если речь идет о комплексе состоящего из 4 БПЛА, станции наземного управления и спутниковой системы связи.

Основные характеристики:

длина — 8 м

размах крыла — 17 м

высота — 2,1 м

максимальная скорость — 250 км/ч

длительность полета — 30 часов

Вооружение:

4 ракеты Hellfire, 8 ракет AIM-92 Stinger

4 бомбы GBU-44

[ + – ] Управляемая ракета Hellfire

Hellfire — это управляемые ракеты класса "воздух-земля". На цель она наводится при помощи лазерного луча.

Напомним, на вооружение украинской армии стали польские дроны-камикадзе Warmate.

21 апреля стало известно, что США разработали новый БПЛА специально для нужд Украины Phoenix Ghost.