Україна запитує у США ударні безпілотники із ракетами Hellfire (фото)

На шляху передавання Gray Eagle може стати режим контролю ракетних технологій, але в Міноборони України очікують на позитивний результат.

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Україна запросила у США поставки ударних безпілотників MQ-1C Gray Eagle з ракетами AGM-114 Hellfire. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив Politico.

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Разом із важкою артилерією та ракетними установками, українські офіційні особи запросили у Сполучених Штатів постачання ударних БПЛА з ракетами на кшталт Hellfire. У Міноборони України очікують на позитивне вирішення питання.

США вже передали Україні кілька сотень дронів-камікадзе Switchblade та нові Phoenix Ghost, проте офіційні особи стверджують, що їм потрібні досконаліші Reapear і Grey Eagle, які здатні літати на більшій висоті та долати великі дистанції.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі відмовився коментувати можливе постачання ЗСУ Reaper та Gray Eagle.

Однак у виданні пишуть, що існує складність передавання подібних БПЛА третім країнам. На безпілотники поширюються суворі правила, зокрема режим контролю над ракетними технологіями. Він вимагає, щоб будь-який дрон або ракета з корисним навантаженням 500 кг і з дальністю дії 300 км не повинні передаватися з однієї країни в іншу. Свого часу це не дозволило продати Reaper Катару та Індонезії. Через це передавання в Україну Grey Eagle виглядає малоймовірним.

Розвідувально-ударний БПЛА Gray Eagle

Gray Eagle — розвідувально-ударний БПЛА виробництва General Atomics. Стоїть на озброєнні США. Вартість одного БПЛА становить 8 млн доларів або 90 млн, якщо йдеться про комплекс, що складається з 4 БПЛА, станції наземного управління та супутникової системи зв'язку.

Основні характеристики:

довжина — 8 м;

розмах крила — 17 м;

висота — 2,1 м;

максимальна швидкість — 250 км/год;

тривалість польоту — 30 годин.

Озброєння:

4 ракети Hellfire, 8 ракет AIM-92 Stinger;

4 бомби GBU-44.

[ + – ] Керована ракета Hellfire

Hellfire — це керовані ракети класу "повітря-земля". На ціль вона наводиться за допомогою лазерного променя.

Нагадаємо, на озброєння української армії стали польські дрони-камікадзе Warmate.

21 квітня стало відомо, що США розробили новий БПЛА спеціально для потреб України Phoenix Ghost.