40% украинцев остается без работы из-за войны, однако таких становится меньше, — опрос

Социологический опрос показал, что все больше людей возвращается к работе, но также уменьшилось количество желающих вернуться домой в ближайшее время.

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В Украине растет количество людей, которые возвращаются к работе. Сейчас тех, кто имел работу до войны и продолжает работать 59%, в марте таких было 46%. Однако 39% украинских граждан, у которых была работа до 24 февраля, все еще не вернулись на свои места. Такие результаты показал социологический опрос группы "Рейтинг".

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В частности, возросло количество работающих в привычном режиме с 23%до 32%. Частично или удаленно продолжают трудиться 24%, 3% – начали работать на новой работе. Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей — около 60%. Среди жителей юга работают 52%, востока – около 40%. Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и на востоке. В то же время на западе с начала апреля ситуация стабилизировалась.

Опрос также показал, что две трети респондентов, потерявших рабочее место из-за вторжения России, готовы сменить место работы. 58% респондентов не против переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны. Больше тех, кто готов изменить свою профессию и место работы среди жителей восточных регионов.

Кроме того, с начала апреля уменьшилось количество украинцев, которые планируют возвращаться домой в ближайшее время с 29% до 22%. Однако стало больше тех, кто хотел бы вернуться, но чуть позже с 24% до 31%. Почти не изменилось количество тех, кто намерен вернуться домой, но после войны — 43%.

Опрос социологической группы "Рейтинг" проведен по репрезентативной виборке по возрасту, полу и типом поселения на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и ОРДЛО 26 апреля. В опросе приняли участие 1000 респондентов, их опрашивали с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, 21 апреля в Минцифры рассказали, что можно подать на помощь для переселенцев в онлайн приложении "дія" или обратится в один из Центров оказания административных услуг. Таким образом можно получить ежемесячную выплату в 2000 грн на человека.

Ранее, 15 апреля Кабмин выделил 1,3 млрд. грн для помощи безработным. Денежное пособие выплачивают не реже 2 раз в месяц, сумма зависит от страхового стажа работающего. Проработавшие более 10 лет получат больше всех – 70% от средней зарплаты.