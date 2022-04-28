40% українців залишається без роботи через війну, однак таких стає менше, — опитування
Соціологічне опитування показало, що дедалі більше людей повертається до роботи, але також зменшилася кількість охочих повернуться додому найближчим часом.
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В Україні зростає кількість людей, які повертаються до роботи. Нині тих, хто мав роботу до війни та продовжує працювати 59%, у березні таких було 46%. Проте 39% українських громадян, які мали роботу до 24 лютого, все ще не повернулися на свої місця. Такі результати показало соціологічне опитування групи "Рейтинг".
Зокрема, зросла кількість робочих у звичному режимі з 23% до 32%. Частково чи віддалено продовжують працювати 24%, 3% — почали працювати на новій роботі. Найбільше тих, хто зараз працює, серед мешканців західних і центральних областей — приблизно 60%. Серед жителів півдня працюють 52%, сходу — майже 40%. Поступове відновлення зайнятості спостерігається в центрі, на півдні та на сході. На заході з початку квітня ситуація стабілізувалася.
Опитування також показало, що дві третини респондентів, які втратили робоче місце через вторгнення Росії, готові змінити місце роботи. 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% — готові працювати в іншому регіоні країни. Більше тих, хто готовий змінити свою професію і місце роботи серед мешканців східних регіонів.
Крім того, з початку квітня поменшало українців, які планують повертатися додому найближчим часом із 29% до 22%. Проте побільшало тих, хто хотів би повернутися, але трохи пізніше з 24% до 31%. Майже не змінилася кількість тих, хто має намір повернутись додому, але після війни — 43%.
Опитування соціологічної групи "Рейтинг" проведено за репрезентативною вибіркою за віком, статтю і типом поселення на всій території України, крім окупованого Криму й ОРДЛО 26 квітня. В опитуванні взяли участь 1 000 респондентів, опитували їх за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, 21 квітня в Мінцифри розповіли, що можна подати на допомогу для переселенців в онлайн-додатку "Дія" або звернутися в один із Центрів надання адміністративних послуг. Так можна отримати щомісячну виплату 2 000 грн на особу.
Раніше, 15 квітня Кабмін виділив 1,3 млрд грн для допомоги безробітним. Грошову допомогу виплачують не рідше 2 разів на місяць, сума залежить від страхового стажу працівника. Ті, хто пропрацював понад 10 років, отримають найбільше — 70% від середньої зарплати.