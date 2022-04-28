В российском Саратове столкнулись два военных вертолета, - росСМИ (видео)

По данным журналистов, многоцелевые вертолеты "Ансат" столкнулись во время учебного полета.

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В Саратовской области столкнулось два военных вертолета. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Комсомольская правда.

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Инцидент произошел в районе Кумыской поляны в Саратовской области. Известно, что один из вертолетов совершал полет из поселка Соколовой. Уже в воздухе они столкнулись — один борт ушел на место, а второй упал и загорелся.

Указывается, что военные вертолеты совершали учебные полеты. Два пилота смогли катапультироваться. Найден один из пострадавших, у него сильная контузия, он находится в шоковом состоянии. На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь.

Мэр Саратова заявил, что готов полностью содействовать силовикам. По данным издания, крушение потерпели вертолеты "Ансат" — это российский многоцелевой вертолет. Разработан конструкторским бюро "Казанского вертолетного завода". Вертолет используют для обучения пилотов в ВКС России.

Напомним, 22 апреля под Запорожьем разбился самолет Ан-26. В результате происшествия были пострадавшие.

26 апреля ВСУ сбили под Харьковом российский военный вертолет стоимостью 16 млн долларов.