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Военный Фокус

В российском Саратове столкнулись два военных вертолета, - росСМИ (видео)

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ансат
Вертолеты "Ансат" столкнулись в воздухе

По данным журналистов, многоцелевые вертолеты "Ансат" столкнулись во время учебного полета.

В Саратовской области столкнулось два военных вертолета. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Инцидент произошел в районе Кумыской поляны в Саратовской области. Известно, что один из вертолетов совершал полет из поселка Соколовой. Уже в воздухе они столкнулись — один борт ушел на место, а второй упал и загорелся.

Указывается, что военные вертолеты совершали учебные полеты. Два пилота смогли катапультироваться. Найден один из пострадавших, у него сильная контузия, он находится в шоковом состоянии. На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь.

Мэр Саратова заявил, что готов полностью содействовать силовикам. По данным издания, крушение потерпели вертолеты "Ансат" — это российский многоцелевой вертолет. Разработан конструкторским бюро "Казанского вертолетного завода". Вертолет используют для обучения пилотов в ВКС России.

Напомним, 22 апреля под Запорожьем разбился самолет Ан-26. В результате происшествия были пострадавшие.

26 апреля ВСУ сбили под Харьковом российский военный вертолет стоимостью 16 млн долларов.