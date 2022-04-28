У російському Саратові зіткнулися два військові вертольоти, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, багатоцільові гелікоптери "Ансат" зіткнулися під час навчального польоту.

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У Саратовській області зіткнулися два військові вертольоти. Внаслідок пригоди є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє "Комсомольська правда".

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Інцидент стався в районі Кумиської галявини в Саратовській області. Відомо, що один із гелікоптерів здійснював політ із селища Соколовий. Уже в повітрі вони зіткнулися — один борт пішов на місце, а другий упав і спалахнув.

Вказується, що військові гелікоптери робили навчальні польоти. Два пілоти змогли катапультуватись. Знайдено одного з постраждалих, у нього сильна контузія, він перебуває в шоковому стані. На місце події виїхали рятувальники та швидка допомога.

Мер Саратова заявив, що готовий повністю сприяти силовикам. За даними видання, аварії зазнали гелікоптери "Ансат" — це російський багатоцільовий гелікоптер, розроблений конструкторським бюро Казанського вертолітного заводу. Вертоліт використовують для навчання пілотів у ВКС Росії.

Нагадаємо, 22 квітня під Запоріжжям розбився літак Ан-26. Унаслідок пригоди були постраждалі.

26 квітня ЗСУ збили під Харковом російський військовий гелікоптер вартістю 16 млн доларів.