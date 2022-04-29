Ракетный удар ВС РФ по Киеву: в ГСЧС сообщили подробности атаки оккупантов (фото, видео)

В результате попадания российской ракеты многоквартирный дом был частично разрушен, а 10 человек получили различные ранения и травмы.

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В результате ракетного удара ВС РФ по Киеву, который был осуществлен вечером 28 апреля, пострадало 10 человек. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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По данным спасателей, многоквартирный жилой дом был частично разрушен после попадания одной из российских ракет, выпущенных по Шевченковскому району Киева.

Специалисты получили в 20:13 сообщение о пожаре, который вспыхнул в результате ракетного удара ВС РФ. В пресс-службе ГСЧС отмечают, что возгорание произошло в 25-этажном жилом здании с частичным разрушением квартир на нижних этажах.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 квадратных метров. На месте производятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10 человек. Информация уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий ракетного удара ВС РФ и пожара в многоквартирном доме были привлечены 12 единиц специальной техники и 98 спасателей личного состава.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

Пресс-служба КГГА подтверждает, что 10 человек пострадали в результате ракетного удара ВС РФ по Шевченковскому району Киева. Четверо раненых граждан были госпитализированы в медучреждение.

В КГГА также отметили, что коммунальщики утром, 29 апреля, приступили к разбору завалов и очищению территории вокруг многоквартирного дома, по которому ВС РФ осуществили ракетный удар.

"Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении ведомства.

[ + – ] 10 человек пострадали в результате ракетного удара ВС РФ по Киеву

Напомним, вечером 28 апреля ВС РФ осуществили ракетный удар по Киеву, в результате которого одна из российских ракет попала в многоквартирный жилой дом в Шевченковском районе столицы. Местные власти в первые часы после обстрела сообщали о 3 гражданах, которые пострадали после атаки оккупантов.

Также сообщалось, что ВС РФ продолжают наступление на Донбассе, терроризируя местное население на оккупированных территориях.