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Военный Фокус Российско-украинская война

Ракетный удар ВС РФ по Киеву: в ГСЧС сообщили подробности атаки оккупантов (фото, видео)

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ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

В результате попадания российской ракеты многоквартирный дом был частично разрушен, а 10 человек получили различные ранения и травмы.

В результате ракетного удара ВС РФ по Киеву, который был осуществлен вечером 28 апреля, пострадало 10 человек. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, многоквартирный жилой дом был частично разрушен после попадания одной из российских ракет, выпущенных по Шевченковскому району Киева.

Специалисты получили в 20:13 сообщение о пожаре, который вспыхнул в результате ракетного удара ВС РФ. В пресс-службе ГСЧС отмечают, что возгорание произошло в 25-этажном жилом здании с частичным разрушением квартир на нижних этажах.

ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 квадратных метров. На месте производятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10 человек. Информация уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий ракетного удара ВС РФ и пожара в многоквартирном доме были привлечены 12 единиц специальной техники и 98 спасателей личного состава.

Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район
Киев ракетный удар обстрел ВС РФ Шевченковский район

Пресс-служба КГГА подтверждает, что 10 человек пострадали в результате ракетного удара ВС РФ по Шевченковскому району Киева. Четверо раненых граждан были госпитализированы в медучреждение.

В КГГА также отметили, что коммунальщики утром, 29 апреля, приступили к разбору завалов и очищению территории вокруг многоквартирного дома, по которому ВС РФ осуществили ракетный удар.

"Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении ведомства.

Ракетный удар Киев обстрел ВС РФ оккупанты Шевченковский район пожар
10 человек пострадали в результате ракетного удара ВС РФ по Киеву

Напомним, вечером 28 апреля ВС РФ осуществили ракетный удар по Киеву, в результате которого одна из российских ракет попала в многоквартирный жилой дом в Шевченковском районе столицы. Местные власти в первые часы после обстрела сообщали о 3 гражданах, которые пострадали после атаки оккупантов.

Также сообщалось, что ВС РФ продолжают наступление на Донбассе, терроризируя местное население на оккупированных территориях.