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Ракетний удар ЗС РФ по Києву: в ДСНС повідомили подробиці атаки окупантів (фото, відео)

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ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву

Унаслідок влучення російської ракети багатоквартирний будинок був частково зруйнований, а 10 людей отримали різні поранення і травми.

Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву, який було здійснено ввечері 28 квітня, постраждали 10 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, багатоквартирний житловий будинок був частково зруйнований після влучення однієї з російських ракет, випущених по Шевченківському району Києва.

Фахівці отримали о 20:13 повідомлення про пожежу, яка спалахнула внаслідок ракетного удару ЗС РФ. У пресслужбі ДСНС зазначають, що спалах відбувся у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням квартир на нижніх поверхах.

ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці провадяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 людей, постраждали — 10 осіб. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні відомства.

Для ліквідації наслідків ракетного удару ЗС РФ та пожежі у багатоквартирному будинку було залучено 12 одиниць спеціальної техніки та 98 рятувальників особового складу.

ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву
ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву

Пресслужба КМДА підтверджує, що 10 осіб постраждали внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Шевченківському району Києва. Четверо поранених громадян було госпіталізовано до медустанови.

У КМДА також зазначили, що комунальники вранці, 29 квітня, розпочали розбір завалів та очищення території навколо багатоквартирного будинку, по якому ЗС РФ здійснили ракетний удар.

"Міська влада закликає киян бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні відомства.

Ракетний удар Київ обстріл ЗС РФ окупанти Шевченківський район пожежа
10 людей постраждали внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву

Нагадаємо, увечері 28 квітня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Києву, внаслідок якого одна з російських ракет влучила в багатоквартирний житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Місцева влада в перші години після обстрілу повідомляла про 3 громадян, які постраждали після атаки окупантів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ продовжує наступ на Донбасі, тероризуючи місцеве населення на окупованих територіях.