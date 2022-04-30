"Коррупционная логика": Подоляк о возможном объявлении мобилизации в России

По словам главы Офиса президента, российские силовики уже подсчитывают свои прибыли от взяток, которые российские мужчины будут платить, чтобы избежать отправки на войну в Украину.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что многие сейчас пытаются оценить вероятность объявления Владимиром Путиным мобилизации населения России для войны в Украине с точки зрения экономической и военной логики. Однако в РФ мыслят другими категориями, а именно — коррупционной логикой. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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Михаил Подоляк назвал вероятную мобилизацию в России национальным стартапом, который необходим, чтобы вытянуть из граждан РФ больше денег. По словам главы Офиса президента, "полицейское руководство" России уже считает свой процент от взяток российских мужчин, которые будут пытаться откупиться, чтобы не пойти на войну.

"Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. "Плати или умрешь". Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой процент. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга", — написал Подоляк.

Накануне, 29 апреля министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что есть вероятность, что Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян для войны в Украине на День победы 9 мая. По его словам, российский президент может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде, посвященном победе над Германией во Второй мировой войне. Однако британский министр отметил, что у него нет точных сведений о таких планах Путина.

23 апреля в украинской разведке рассказали, что оккупанты пытаются мобилизировать украинских мужчин на оккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. По информации разведчиков, русские мобилизуют даже медиков.

Ранее, 22 апреля в сети распространилась информация о том, что в регионах России поджигают военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию. Известно о пяти подобных инцидентах, которые произошли в Московской, Ивановской, Свердловской областях, в городе Воронеже и в Мордовии.