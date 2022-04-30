"Корупційна логіка": Подоляк про можливе оголошення мобілізації в Росії

За словами глави Офісу президента, російські силовики вже підраховують свої прибутки від хабарів, які російські чоловіки платитимуть, щоб уникнути відправлення на війну в Україну.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що багато хто зараз намагається оцінити ймовірність оголошення Володимиром Путіним мобілізації населення Росії для війни в Україні з точки зору економічної та військової логіки. Однак в РФ мислять іншими категоріями, а саме — корупційною логікою. Про це Подоляк написав у Twitter.

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Михайло Подоляк назвав ймовірну мобілізацію в Росії національним стартапом, який необхідний, щоб витягти з громадян РФ більше грошей. За словами глави Офісу президента, "поліцейське керівництво" Росії вже рахує свій відсоток від хабарів російських чоловіків, які намагатимуться відкупитися, щоб не піти на війну.

"Мобілізація в Росії — це національний стартап, можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. "Плати чи помреш". Силовики зібралися "обілечувати" призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного", — написав Подоляк.

Напередодні, 29 квітня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що є ймовірність, що Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян для війни в Україні на День перемоги 9 травня. За його словами, російський президент може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому перемозі над Німеччиною у Другій світовій війні. Проте британський міністр зазначив, що він не має точних відомостей про такі плани Путіна.

23 квітня в українській розвідці розповіли, що окупанти намагаються мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях Харківської, Херсонської та Запорізької областей. За інформацією розвідників, росіяни мобілізують навіть медиків.

Раніше, 22 квітня, в мережі поширилася інформація про те, що в регіонах Росії підпалюють військкомати, щоб зірвати мобілізацію. Відомо про п'ять подібних інцидентів, що сталися у Московській, Іванівській, Свердловській областях, у місті Воронежі й у Мордовії.