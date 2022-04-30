В командовании ВС Украины рассказали, кто такой "Призрак Киева"

В ведомстве заявили, что "Призрак" является олицетворением украинских летчиков, которые защищают небо украинской столицы.

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В Командовании воздушных сил вооруженных сил Украины рассказали, что "Призрак Киева" – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. По словам военных, это сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВС, которые защищают небо Киева. Об этом представители командования ВС написали в Telegram.

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В ведомстве опровергли материал британского издания The Times о том, что Герой Украины Степан Тарабалка является "Призраком Киева" и сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

"Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов", — сообщили в командовании ВС.

[ + – ] Призрак Киева

Кроме того, в командовании ВС Украины опровергли другие фейки, которые появились в сети. В частности там рассказали, что военные летчики пока не учатся за границей на истребителях F-16, а американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной.

"В очередной раз просим украинское сообщество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации, прежде чем ее распространять", — написали они.

Напомним, 27 апреля в британской разведке рассказали, что ВВС России сосредоточили свои усилия на востоке и юге Украины. По их данным, Украина до сих пор сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.

Ранее, 26 апреля ВСУ сбили под Харьковом российский вертолет Ка-52 "Алигатор", стоимостью $16 млн. Он имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, авиабомбы и противотанковый ракетный комплекс.