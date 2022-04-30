У командуванні ЗС України розповіли, хто такий "Привид Києва"

У відомстві заявили, що "Привид" є уособленням українських льотчиків, які захищають небо української столиці.

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У Командуванні повітряних сил збройних сил України розповіли, що "Привид Києва" — це супергерой-легенда, чию фігуру створили українці. За словами військових, це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ЗС, які захищають небо Києва. Про це представники командування ЗС написали в Telegram.

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У відомстві спростували матеріал британського видання The Times про те, що Герой України Степан Тарабалка є "Привидом Києва" та збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор героїчно загинув у повітряному бою з переважальними силами російських окупантів.

"Герой України Степан Тарабалка не "Привид Києва" і він не збив 40 літаків", — повідомили в командуванні ЗС.

[ + – ] Привид Києва

Крім того, у командуванні ЗС України спростували інші фейки, що з'явилися у мережі. Зокрема там розповіли, що військові льотчики поки що не вчаться за кордоном на винищувачах F-16, а американські бомбардувальники теж не літають над Україною.

"Укотре просимо українську спільноту не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне, перевіряти джерела інформації, перш ніж її розповсюджувати", — написали вони.

Нагадаємо, 27 квітня у британській розвідці розповіли, що ВПС Росії зосередили свої зусилля на сході та півдні України. За їхніми даними, Україна досі зберігає контроль над більшою частиною повітряного простору.

Раніше, 26 квітня ЗСУ збили під Харковом російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю $16 млн. Він має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, авіабомби та протитанковий ракетний комплекс.