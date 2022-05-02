Настоящие нацисты не "Азов", а армия РФ: Зеленский ответил на критику батальона в Греции

Глава государства в интервью греческому телевидению заверил, что любые призывы к радикализму в Украине пресекаются.

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Президент Владимир Зеленский в комментарии греческому каналу ERT заявил, что настоящий нацизм, это то, что делают российские войска в Украине, а не "Азов", обороняющий Мариуполь от сил государства-агрессора. Так глава государства отреагировал на возмущение депутатов Греции по поводу демонстрации в парламенте обращения бойца батальона, который в стране считается "пронацистским". Соответствующее интервью было опубликовано на YouTube-канале вещателя в воскресенье, 1 мая.

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Журналист канала, задавая свой вопрос об "Азове", упомянул, что запись обращения бойца батальона, которая была показана в ходе выступления Зеленского в парламенте Греции, "вызвало возмущение, так как батальон в Греции считается пронацистской группой".

В ответ на это Зеленский заявил, что в самом начале войны, с 2014 года, Россия распространяла много информации касательно украинских добровольческих объединений или батальонов

"Это было еще в 2014 году, когда объединились добровольцы из разных уголков нашего государства, чтобы защищать Украину. У нас не было такой мощной армии, которая есть на сегодняшний день. Действительно, были добровольцы, волонтеры, воевали только обычные люди. Было действительно много разной реакции касательно тех или иных призывов добробатов. Многие из этих призывов были достаточно радикальны, (касались) России. Это были добровольцы. Это было их личное мнение. И личные их шаги", — сказал президент.

Также Зеленский указал, что существует разница между добровольческими батальонами и Вооруженными силами Украины, добавив, что бойцы "Азова" не являются добровольцами, а входят в состав Национальной гвардии и находятся в Вооруженных силах.

"Они все являются официальной армией нашего государства… Те, кто решили действовать в Вооруженных силах Украины — они стали военными и действуют в Вооруженных силах Украины… Мариуполь защищают профессиональные военные. Защищают, чтобы мы понимали, и те, кто обращались, не только из батальона "Азов" — там нацгвардейцы, там пограничники, там десантники… То есть Вооруженные силы Украины… И какими бы ни были добровольцы, мы им благодарны, но так защищать "Азовсталь" и защищать Мариуполь могут только профессиональные военные", — добавил глава государства.

В то же время Зеленский указал, что в Украине очень мало проявлений радикализма в сравнении со многими государствами мира, особенно с учетом того, что в стране идет полномасштабная война.

"Мы считаем, что именно то, что делают российские военные в нашем государстве это и есть нацизм. И с другой стороны хочу вам сказать, что я, как президент, и наша команда, мы очень внимательно следим за теми или иными шагами. Какие-либо призывы к радикальным вещам, поверьте, мы очень за этим следим, очень серьезно относимся и пресекаем, останавливаем любые такие шаги", — заверил президент.

Напомним, 7 апреля президент Зеленский выступил перед парламентом Греции. В ходе выступления депутатам было также продемонстрировано обращение бойца "Азов" по имени Михаил, который назвал себя этническим греком. Это вызвало критику, в частности, со стороны левых сил в Греции, а именно оппозиционной партии Syriza. Представитель правительства Греции со своей стороны сказал, что решение включить обращение члена батальона "Азов" в выступление Зеленского было "ошибочным и неуместным".

Также мы писали, что в апреле Агентство национальной безопасности и разведки Японии исключило "Азов" из перечня международных террористических организаций, так как данные о том, что батальон является неонацистским, там признали дезинформацией.