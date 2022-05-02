Справжні нацисти не "Азов", а армія РФ: Зеленський відповів на критику батальйону в Греції

Глава держави в інтерв'ю грецькому телебаченню запевнив, що будь-які заклики до радикалізму в Україні присікаються.

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Президент Володимир Зеленський у коментарі грецькому каналу ERT заявив, що справжній нацизм це те, що роблять російські війська в Україні, а не "Азов", який обороняє Маріуполь від сил держави-агресора. Так глава держави відреагував на обурення депутатів Греції щодо демонстрації у парламенті звернення бійця батальйону, який у країні вважається "пронацистським". Відповідне інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі мовника у неділю, 1 травня.

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Журналіст каналу, ставлячи своє питання про "Азов", згадав, що запис звернення бійця батальйону, який був показаний у процесі виступу Зеленського в парламенті Греції, "викликало обурення, оскільки батальйон у Греції вважається пронацистською групою".

У відповідь на це Зеленський заявив, що на початку війни, з 2014 року, Росія поширювала багато інформації щодо українських добровольчих об'єднань або батальйонів.

"Це було ще у 2014 році, коли об'єдналися добровольці з різних куточків нашої держави, щоб захищати Україну. У нас не було такої потужної армії, яка є на сьогоднішній день. Справді, були добровольці, волонтери, воювали лише звичайні люди. Було справді багато різної реакції щодо тих чи інших закликів добробатів. Більшість із цих закликів був досить радикальними, (стосувалися) Росії. Це були добровольці. Це була їхня особиста думка. Й особисті їхні кроки", — сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що існує різниця між добровольчими батальйонами та Збройними силами України, додавши, що бійці "Азова" не є добровольцями, а входять до складу Національної гвардії та перебувають у Збройних силах.

"Вони всі є офіційною армією нашої держави… Ті, хто вирішили діяти у Збройних силах України — вони стали військовими та діють у Збройних силах України… Маріуполь захищають професійні військові. Захищають, щоб ми розуміли, і ті, хто звертався, не лише з батальйону "Азов" — там нацгвардійці, там прикордонники, там десантники... Тобто Збройні сили України... І якими б не були добровольці, ми їм вдячні, але так захищати "Азовсталь" і захищати Маріуполь можуть лише професійні військові", — додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що в Україні дуже мало проявів радикалізму порівняно з багатьма державами світу, особливо з огляду на те, що в країні триває повномасштабна війна.

"Ми вважаємо, що саме те, що роблять російські військові в нашій державі, це і є нацизм. І, з іншого боку, хочу вам сказати, що я, як президент, і наша команда, ми дуже уважно стежимо за тими чи іншими кроками. Будь-які заклики до радикальних речей, повірте, ми дуже за цим стежимо, дуже серйозно ставимося та присікаємо, зупиняємо будь-які такі кроки", — запевнив президент.

Нагадаємо, 7 квітня президент Зеленський виступив перед парламентом Греції. У процесі виступу депутатам було також продемонстровано звернення бійця "Азов" на ім'я Михайло, який назвав себе етнічним греком. Це викликало критику, зокрема з боку лівих сил у Греції, а саме опозиційної партії Syriza. Представник уряду Греції зі свого боку сказав, що рішення додати звернення члена батальйону "Азов" до виступу Зеленського було "помилковим і недоречним".

Також ми писали, що в квітні Агентство національної безпеки та розвідки Японії виключило "Азов" із переліку міжнародних терористичних організацій, оскільки дані про те, що батальйон є неонацистським, там визнали дезінформацією.