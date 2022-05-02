Американская "умная" авиабомба Quicksink затопила первый корабль в ходе испытаний (фото)

Разработка призвана стать дешевой и эффективной альтернативой редких и дорогостоящих торпед Mk48.

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Военно-воздушные силы США провели испытания управляемой авиабомбы Quicksink. Был успешно затоплен первый корабль. Об этом сообщает The Drive.

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В США провели первые масштабные испытания противокорабельных ракет Quicksink, в результате которых было затоплено полноценное судно. Цель эксперимента — обеспечить армию США недорогими бомбами с возможностью противокорабельных боеприпасов.

[ + – ] Испытания ранее проводились на бомбардировщике В-52

В рамках демонстрации технологии возможностей снаряд погрузили на борт истребителя F-15E Strike Eagle. Испытания проводились на полигоне Эглин-Шафл 780-й испытательной эскадрильи. В ВВС США не уточнили, какого типа был уничтожен корабль.

Демонстрация завершилась с позитивным результатом. Бомба должна решать цель ВВС США — нейтрализацию морских угроз свободы во всем мире.

"Миссия Quicksink была успешной благодаря многочасовому планированию и подготовке всей испытательной группы", — сказал капитан Дж. Такер Типтон, командир испытательного полета 780-й испытательной эскадрильи ВВС США.

Что известно о Quicksink?

По своей сути управляемая авиабомба является переделанной бомбой GBU-31 (JDAM). Ее вес составляет 907 кг. А основное предназначение — уничтожение стационарных или двигающихся морских целей.

Американская армия имеет на вооружении ряд высокоточных ракет класса "воздух-земля", но новинка стремится обеспечить эффективность равной тяжелой торпеде Mk 48, массой 1500 кг. Торпеды — дорогостоящее оружие, которое применяют для затопления больших кораблей, ВМС США используют их в ограниченных количествах.

"Подводная лодка ВМФ способна запустить и уничтожить корабль одной торпедой в любое время, но Quicksink стремится стать недорогим методом поражения суден с воздуха с гораздо большей скоростью, накрывая гораздо большую площадь", — пояснил Кир Герцог, руководитель программы разработки.

Головка самонаведения ракеты работает при любой погоде. Она самостоятельно находит, захватывает и уничтожает цель.

На данный момент неизвестно, какой является предельная разрушительная сила противокорабельной авиабомбы, в сравнении с торпедой Mk48.

Напомним, в декабре 2021 США впервые применили умную авиабомбу StormBreaker.

Ранее США испытали двухтонную авиабомбу для уничтожения бункеров GBU-72.