Американська "розумна" авіабомба Quicksink затопила перший корабель під час випробувань (фото)

Розробка покликана стати дешевою та ефективною альтернативою рідкісних та дорогих торпед Mk48.

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Військово-повітряні сили США провели випробування авіабомби Quicksink. Було успішно затоплено перший корабель. Про це повідомляє The Drive.

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У США провели перші масштабні випробування протикорабельних ракет Quicksink, внаслідок яких було затоплено повноцінне судно. Мета експерименту — забезпечити армію США недорогими бомбами з можливістю протикорабельних боєприпасів.

[ + – ] Випробування раніше проводилися на бомбардувальнику В-52

У межах демонстрації технології можливостей снаряд завантажили на борт винищувача F-15E Strike Eagle. Випробування проводилися на полігоні Еглін-Шафл 780-ї випробувальної ескадрильї. У ВПС США не уточнили, якого типу було знищено корабель.

Демонстрація завершилася із позитивним результатом. Бомба має вирішувати мету ВПС США — нейтралізацію морських загроз волі у всьому світі.

"Місія Quicksink була успішною завдяки багатогодинному плануванню та підготовці всієї випробувальної групи", — сказав капітан Дж. Такер Тіптон, командир випробувального польоту 780-ї випробувальної ескадрильї ВПС США.

Що відомо про Quicksink?

По суті керована авіабомба є переробленою бомбою GBU-31 (JDAM). Її вага складає 907 кг. А основне призначення — знищення стаціонарних або рухомих морських цілей.

Американська армія має на озброєнні ряд високоточних ракет класу "повітря-земля", але новинка прагне забезпечити ефективність рівної важкої торпеди Mk 48 масою 1500 кг. Торпеди — дорога зброя, яку застосовують для затоплення великих кораблів, ВМС США використовують їх у обмежених кількостях.

"Підводний човен ВМФ здатний запустити і знищити корабель однією торпедою в будь-який час, але Quicksink прагне стати недорогим методом ураження суден з повітря зі значно більшою швидкістю, накриваючи набагато більшу площу", — пояснив Кір Герцог, керівник програми розробки.

Головка самонаведення ракети працює за будь-якої погоди. Вона самостійно знаходить, захоплює та знищує ціль.

Наразі невідомо, якою є гранична руйнівна сила протикорабельної авіабомби порівняно з торпедою Mk48.

Нагадаємо, у грудні 2021 США вперше застосували розумну авіабомбу StormBreaker.

Раніше США випробували двотонну авіабомбу для знищення бункерів GBU-72.