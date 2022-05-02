"Не служу в Нацгвардии": подозреваемый в "бучанской резне" отрицает участие в убийствах

По словам подозреваемого Сергея Колоцея, последнее время его не было в Украине, и у него нет российского гражданства.

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Первый подозреваемый в массовых убийствах мирных жителей в Буче Сергей Колоцей отрицает свою причастность к преступлениям. Об этом сообщает проект "Можем объяснить", которые связались с военным.

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Корреспондент издания нашел подозреваемого во "Вконтакте" и поговорил с ним. В соцсети он подписан под другой фамилией — Калоцкий. Сам он признает, что настоящая фамилия Колоцей. Свою причастность Колоцей к убийствам категорически отрицает.

"Я не служу в Нацгвардии. Вы что, с ума сошли? …Прежде чем кого-то обвинять в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинят в угрозах и клевете на мирных граждан других государств" — заявил подозреваемый.

Колоцей также заявил, что не планирует связываться с представителями Украины из-за обвинений. Он считает, что Украина должна "устранять свои ошибки сами". Также уроженец Беларуси возложил ответственность "за клевету на других граждан".

Что известно о первом подозреваемом в убийствах в Буче?

Офис генпрокурора опубликовал данные о первом подозреваемом солдате РФ, который принимал участие в убийствах в Буче. Сергей Колоцей является командиром подразделения российской Нацгвардии. Он подозревается в убийстве четырех украинцев, а также в пытках одного человека. Колоцей пытался выбить признание в деятельности против ВС РФ у мирного жителя.

[ + – ] Подозреваемый Сергей Колоцей отправил через почту крышку багажника на авто

По информации "Слідство.інфо" момент расстрела мирных жителей видели несколько свидетелей. Один из них снял на видео эти события. Свидетели опознали Колоцея на видео из белорусского почтового отделения, где камера зафиксировала, как он отправлял имущество в РФ.

Сам Сергей Колоцей родился и вырос в белорусском Мозыре. Однако потом переехал в Москву. Вместе с тем подозреваемый утверждает, что у него нет гражданства РФ, и в Украине он последнее время не был.

Напомним, прокуроры Бучанской окружной прокуратуры назвали подозреваемых в совершении военных преступлениях в Киевской области. В списке, опубликованном генпрокурором Ириной Венедиктовой, оказались 10 военнослужащих 64-ой отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ.