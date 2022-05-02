"Не служу в Нацгвардії": підозрюваний у "бучанській різанині" заперечує участь у вбивствах

За словами підозрюваного Сергія Колоцея, останнім часом його не було в Україні, і він не має російського громадянства.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Перший підозрюваний у масових вбивствах мирних жителів у Бучі Сергій Колоцей заперечує свою причетність до злочинів. Про це повідомляє проєкт "Можемо пояснити", які зв'язалися із військовим.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кореспондент видання знайшов підозрюваного у "Вконтакті" та поговорив з ним. У соцмережі його підписано під іншим прізвищем — Калоцький. Сам він визнає, що справжнє прізвище Колоцей. Свою причетність Колоцей до вбивств категорично заперечує.

"Я не служу в Нацгвардії. Ви що, з глузду з'їхали?... Перш ніж когось звинувачувати в чомусь, встановіть усі деталі, інакше вас звинуватить у погрозах та наклепах на мирних громадян інших держав" — заявив підозрюваний.

Колоцей також заявив, що не планує зв'язуватися із представниками України через звинувачення. Він вважає, що Україна має "усувати свої помилки самостійно". Також уродженець Білорусі поклав відповідальність "за наклеп на інших громадян".

Що відомо про першого підозрюваного у вбивствах у Бучі?

Офіс генпрокурора опублікував дані про першого підозрюваного солдата РФ, який брав участь у вбивствах у Бучі. Сергій Колоцей є командиром підрозділу Російської Нацгвардії. Він підозрюється у вбивстві чотирьох українців, а також у тортурах однієї людини. Колоцей намагався вибити зізнання у діяльності проти ЗС РФ у мирного жителя.

[ + – ] Підозрюваний Сергій Колоцей відправив через пошту кришку багажника на авто

За інформацією "Слідство.інфо", момент розстрілу мирних жителів бачили кілька свідків. Один із них зняв на відео ці події. Свідки впізнали Колоцея на відео із білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як він відправляв майно до РФ.

Сам Сергій Колоцей народився та виріс у білоруському Мозирі. Проте згодом переїхав до Москви. Водночас підозрюваний стверджує, що він не має громадянства РФ, і в Україні він останнім часом не був.

Нагадаємо, прокурори Бучанської окружної прокуратури назвали підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів у Київській області. У списку, опублікованому генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, опинилися 10 військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ.