В ОРДЛО принудительно мобилизуют непригодных и привлекают казаков из РФ, — омбудсмен

По словам Людмилы Денисовой, избежать мобилизации на временно оккупированных территориях можно только за взятку. Россияне взяли процесс под контроль, чтобы стабильно снабжать фронт "пушечным мясом".

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На временно оккупированных территориях Украины продолжается активная мобилизация мужчин. Для стабильного снабжения фронта "пушечным мясом" оккупанты принудительно призывают мужчин, которые по медицинским показателям непригодны к военной службе. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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"Избежать мобилизации можно только за взятку, поэтому на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей процветает коррупция, — констатирует она. — Для ее подавления по указанию из Москвы в псевдореспублики прибыли наблюдатели из России".

Денисова также отмечает, что для усиления армии оккупантов россияне привлекают казаков из разных регионов России. В течение апреля в Украину прибыло примерно 3200-4000 казаков-добровольцев.

"Согласно сообщениям родственников казаков и региональных атаманов, отказавшихся поставлять добровольцев на войну, первые отряды казаков очень быстро были уничтожены в первые недели апреля, — подчеркивает Людмила Денисова. — Сейчас на Донбасс прибыли казаки из Кубанского, Закавказского, Сибирского казачьих войск. Уровень взаимодействия между разными подразделениями оккупационных войск – "ополченцами Донбасса", армией РФ, казаками, спецподразделениями ФСБ — крайне низок".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека располагает информацией о том, что в этих условиях между боевиками часто возникают споры при дележе награбленного у украинцев имущества и сборе "дани". Жертвами таких конфликтов в большинстве своем, кроме мирного населения, становятся принудительно мобилизованные жители ОРДЛО, которых другие подразделения используют как рабов и для прикрытия собственных войск.

Напомним, по данным украинской военной разведки, чтобы восполнить потери личного состава для российских военкоматов установили жесткие требования — еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа, при этом в Москве набор не проводится вообще. Новобранцам обещают повышенный оклад и льготы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разбито более 25% российских БТГ, которые задействовались в войне. Пострадали даже самые элитные военные подразделения РФ, на восстановление понадобятся годы.