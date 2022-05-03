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Военный Фокус Российско-украинская война

В ОРДЛО принудительно мобилизуют непригодных и привлекают казаков из РФ, — омбудсмен

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Российские казаки, принудительная мобилизация, ОРДЛО, пушечное мясо
Фото: Открытые источники | Добровольцев для войны в Украине пытаются найти среди российских казаков

По словам Людмилы Денисовой, избежать мобилизации на временно оккупированных территориях можно только за взятку. Россияне взяли процесс под контроль, чтобы стабильно снабжать фронт "пушечным мясом".

На временно оккупированных территориях Украины продолжается активная мобилизация мужчин. Для стабильного снабжения фронта "пушечным мясом" оккупанты принудительно призывают мужчин, которые по медицинским показателям непригодны к военной службе. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Избежать мобилизации можно только за взятку, поэтому на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей процветает коррупция, — констатирует она. — Для ее подавления по указанию из Москвы в псевдореспублики прибыли наблюдатели из России".

Денисова также отмечает, что для усиления армии оккупантов россияне привлекают казаков из разных регионов России. В течение апреля в Украину прибыло примерно 3200-4000 казаков-добровольцев.

"Согласно сообщениям родственников казаков и региональных атаманов, отказавшихся поставлять добровольцев на войну, первые отряды казаков очень быстро были уничтожены в первые недели апреля, — подчеркивает Людмила Денисова. — Сейчас на Донбасс прибыли казаки из Кубанского, Закавказского, Сибирского казачьих войск. Уровень взаимодействия между разными подразделениями оккупационных войск – "ополченцами Донбасса", армией РФ, казаками, спецподразделениями ФСБ — крайне низок".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека располагает информацией о том, что в этих условиях между боевиками часто возникают споры при дележе награбленного у украинцев имущества и сборе "дани". Жертвами таких конфликтов в большинстве своем, кроме мирного населения, становятся принудительно мобилизованные жители ОРДЛО, которых другие подразделения используют как рабов и для прикрытия собственных войск.

Напомним, по данным украинской военной разведки, чтобы восполнить потери личного состава для российских военкоматов установили жесткие требования — еженедельно по 200 добровольцев от каждого федерального округа, при этом в Москве набор не проводится вообще. Новобранцам обещают повышенный оклад и льготы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разбито более 25% российских БТГ, которые задействовались в войне. Пострадали даже самые элитные военные подразделения РФ, на восстановление понадобятся годы.