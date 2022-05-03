В ОРДЛО примусово мобілізують непридатних і залучають козаків з РФ, — омбудсмен

За словами Людмили Денісової, уникнути мобілізації на тимчасово окупованих територіях можна лише за хабар. Росіяни взяли процес під контроль, щоб стабільно постачати фронт "гарматним м'ясом".

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На тимчасово окупованих територіях України продовжується активна мобілізація чоловіків. Для стабільного постачання фронту "гарматним м'ясом" окупанти примусово призивають чоловіків, які за медичними показниками непридатні до військової служби. Про це повідомляє українська омбудсмен Людмила Денісова.

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"Уникнути мобілізації можна лише за хабар, тому на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей процвітає корупція, — констатує вона. — Для її придушення за вказівкою з Москви до псевдореспубліки прибули спостерігачі з Росії".

Денісова також зазначає, що для посилення армії окупантів росіяни залучають козаків із різних регіонів Росії. Протягом квітня в Україну прибуло приблизно 3 200–4 000 козаків-добровольців.

"Згідно з повідомленнями родичів козаків і регіональних отаманів, які відмовилися постачати добровольців на війну, перші загони козаків дуже швидко були знищені в перші тижні квітня, — підкреслює Людмила Денісова. — Зараз на Донбас прибули козаки з Кубанського, Закавказького, Сибірського козацьких військ. Рівень взаємодії між різними підрозділами окупаційних військ — "ополченцями Донбасу", армією РФ, козаками, спецпідрозділами ФСБ — украй низький".

Уповноважена Верховна Рада з прав людини має інформацію про те, що в цих умовах між бойовиками часто виникають суперечки під час розподілу награбованого в українців майна та збору "данини". Жертвами таких конфліктів здебільшого, крім мирного населення, стають примусово мобілізовані жителі ОРДЛО, яких інші підрозділи використовують як рабів і для прикриття власних військ.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, щоб заповнити втрати особового складу для російських військкоматів встановили жорсткі вимоги — щотижня по 200 добровольців від кожного федерального округу, при цьому в Москві набір взагалі не проводиться. Новобранцям обіцяють підвищений оклад та пільги.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розбито понад 25% російських БТГ, які задіялися у війні. Постраждали навіть найелітніші військові підрозділи РФ, на відновлення знадобляться роки.