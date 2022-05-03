Украина получила ударные возможности на море от стран-партнеров, — Пентагон

По словам спикера Минобороны США Джона Кирби, в Штатах также провели обучение бойцов ВСУ для управления беспилотными комплексами для защиты береговой линии.

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Спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что некоторые страны передали Украине ударные возможности на море. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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По словам Кирби, Украина получила ударные возможности на море от других стран. Называть какие-либо детали он отказался отметив, что страны, которые передали оружие, могут и сами обо всем рассказать. Вместе с тем спикер Пентагона отметил, что Украина сохранила возможность производства противокорабельных ракет "Нептун" несмотря на удары российских ракет по инфраструктурным объектам.

"У них есть собственные возможности производства противокорабельных крылатых ракет. Вони все еще могут изготавливаться противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", — подчеркнул Джон Кирби.

Украина получит беспилотные комплексы для защиты береговой линии

Вашингтон считает, что беспилотные комплексы помогут во время обороны береговой линии от российских войск. Однако конкретное количество беспилотников спикер отказался называть. Также остается неизвестным, какие именно системы получит украинская армия.

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"Вместе с партнерами и союзниками мы работаем над укреплением их возможностей в береговой обороне", — заявил Кирби.

Напомним, 27 апреля в Великобритании заявили, что они отправят Украине противокорабельные ракеты Brimstone.

Фокус детально разбирался, какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва".