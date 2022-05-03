Российские военные казнили бойца Нацгвардии, который вышел из "Азовстали" и сдался в плен (фото)

Боевики пообещали "сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с военнопленными". Позже мать убитого получила фотографию с трупом своего сына.

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Российские военные казнили одного из пяти бойцов украинской Национальной гвардии, которые вышли из завода "Азовсталь" в Мариуполе и сдались в плен ВС РФ. Позже мать казненного получила фотографию, на которой не было видно лица, и опознала погибшего сына. Об этом 30 апреля сообщил телеканал Hromadske.

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20 апреля пресс-служба так называемой "народной милиции ДНР" опубликовала видео с пятью украинскими военными. В нем говорилось, что эти солдаты обороняли "Азовсталь", но решили сложить оружие и сдались в плен. Голос за кадром обещал им "сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с военнопленными".

Однако позже боевики "ДНР" позвонили матери одного из пленных и сообщили, что ее сын убит, а через некоторое время прислали фотографию, по которой женщина узнала своего сына, сообщает "Украинская правда".

[ + – ] Тело убитого Дана Звоника

Телеканал CNN 2 мая опубликовал видеоматериал, в котором журналисты связались с родственниками погибшего и попытались выяснить обстоятельства гибели их сына. Журналисты установили, что бойца Нацгвардии звали Дан Звоник, 1996 года рождения. Он активно занимался спортом и был чемпионом Украины по киокушин карате.

[ + – ] Дан Звоник был чемпионом Украины по киокушин карате

В интервью телеканала мать Звоника Анна подтвердила, что Дан убит: когда тело доставили в морг, семья увидела большое отверстие в затылке молодого человека. По ее словам, ее сына казнили российские военные, когда он находился в плену. Тело Дана Звоника передали его бабушке в Донецк, где его и похоронили.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне провести обмен пленными на специальных условиях. Глава государства сообщил, что РФ пока не соглашается на обмен людей в Мариуполе на российских военных.

Российские оккупационные войска похоронили до 9 тысяч жителей Мариуполя в братских могилах в городе Мангуш Донецкой области. По данным пресс-службы Мариупольского городского совета, войска РФ таким образом пытаются скрыть масштабы убийств мирных жителей.