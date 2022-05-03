Російські військові стратили бійця Нацгвардії, який вийшов з "Азовсталі" та здався в полон (фото)

Бойовики "ДНР" пообіцяли "збереження життя та дотримання міжнародних законів про поводження з військовополоненими". Пізніше мати вбитого отримала фотографію з трупом свого сина.

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Російські військові стратили одного з п'яти бійців української Національної гвардії, які вийшли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі та здалися в полон ЗС РФ. Пізніше мати страченого отримала фотографію, на якій не було видно обличчя, і впізнала загиблого сина. Про це 30 квітня повідомив телеканал Hromadske.

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20 квітня пресслужба так званої "народної міліції ДНР" опублікувала відео з п'ятьма українськими військовими. В ньому говорилося, що ці солдати обороняли "Азовсталь", але вирішили скласти зброю та здалися в полон. Голос за кадром обіцяв їм "збереження життя та дотримання міжнародних законів про поводження з військовополоненими".

Проте пізніше бойовики "ДНР" зателефонували матері одного з полонених і повідомили, що її сина вбили, а через деякий час надіслали фотографію, за якою жінка впізнала свого сина, повідомляє "Українська правда".

[ + – ] Тіло вбитого Дана Звоника

Телеканал CNN 2 травня опублікував відеоматеріал, у якому журналісти зв'язалися з родичами загиблого та спробували з'ясувати обставини загибелі їхнього сина. Журналісти встановили, що бійця Нацгвардії звали Дан Звоник, 1996 року народження. Він активно займався спортом і був чемпіоном України з кіокушин карате.

[ + – ] Дан Звоник був чемпіоном України з кіокушин карате

В інтерв'ю телеканалу мати Звоника Ганна підтвердила, що Дан убитий: коли тіло доставили в морг, сім'я побачила великий отвір у потилиці хлопця. За її словами, її сина стратили російські військові, коли він був у полоні. Тіло Дана Звоника передали його бабусі до Донецька, де його й поховали.

Як повідомляли, президент України Володимир Зеленський запропонував російській стороні провести обмін полоненими на спеціальних умовах. Глава держави повідомив, що РФ поки що не погоджується на обмін людей у Маріуполі на російських військових.

Російські окупаційні війська похоронили до 9 тисяч жителів Маріуполя в братських могилах у місті Мангуш Донецької області. За даними пресслужби Маріупольської міської ради, війська РФ у такий спосіб намагаються приховати масштаби вбивств мирних жителів.