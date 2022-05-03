"Украицы не люди": оккупант в разговоре с мамой рассказал о пытках пленных солдат ВСУ (видео)

В перехвате разговора солдат Константин Соловьев рассказывает о том как он и фсбшники пытают людей. Один раз они насмерть забили дубинками пожилого человека.

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Сотрудники ФСБ руководят пытками украинских военнопленных. Об этом сообщает Главное управление Минобороны Украины.

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Разведчики опубликовали перехват разговора российского военного Константина Соловьева, который ныне находится в Харьковской области, с матерью. В нем он рассказывает о пытках против украинских пленных.

Руководят пытками и издевательствами над пленными сотрудники ФСБ и российские военные. Они делают 21 розочку на теле мужчин — это обрезание вокруг пальцев ног и рук, а также полового органа, кожи. Также они ломали пальцы.

"У нас тут знаешь, у меня на глазах, короче, ну как, я тоже в этом участвовал. Пытали пленных. ФСБшники", — рассказывает Соловьев.

В ходе разговора военный рассказал, что их жертвами становятся как украинские военные, так и мирные жители. Также он отмечает героичность бойцов ВСУ, которые даже под пытками не покоряются оккупантам. В конце разговора мама оккупанта говорит, что "украинцы не люди".

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Одного из пожилых людей они забили резиновыми палками. Таким занимались фсбшники. Сожалений у солдата РФ нет никакого из-за того, что якобы также делают бойцы ВСУ с российскими солдатами.

Сам солдат 2002 года рождения из Калининградской области. Служит в 3-й взводе, 3-й роты, 11-го армейского корпуса на должности пулеметчика.

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