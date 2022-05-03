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Военный Фокус Российско-украинская война

"Украицы не люди": оккупант в разговоре с мамой рассказал о пытках пленных солдат ВСУ (видео)

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В перехвате разговора солдат Константин Соловьев рассказывает о том как он и фсбшники пытают людей. Один раз они насмерть забили дубинками пожилого человека.

Сотрудники ФСБ руководят пытками украинских военнопленных. Об этом сообщает Главное управление Минобороны Украины.

Разведчики опубликовали перехват разговора российского военного Константина Соловьева, который ныне находится в Харьковской области, с матерью. В нем он рассказывает о пытках против украинских пленных.

Руководят пытками и издевательствами над пленными сотрудники ФСБ и российские военные. Они делают 21 розочку на теле мужчин — это обрезание вокруг пальцев ног и рук, а также полового органа, кожи. Также они ломали пальцы.

"У нас тут знаешь, у меня на глазах, короче, ну как, я тоже в этом участвовал. Пытали пленных. ФСБшники", — рассказывает Соловьев.

В ходе разговора военный рассказал, что их жертвами становятся как украинские военные, так и мирные жители. Также он отмечает героичность бойцов ВСУ, которые даже под пытками не покоряются оккупантам. В конце разговора мама оккупанта говорит, что "украинцы не люди".

Видео может быть шокирующим, 18+

Одного из пожилых людей они забили резиновыми палками. Таким занимались фсбшники. Сожалений у солдата РФ нет никакого из-за того, что якобы также делают бойцы ВСУ с российскими солдатами.

Сам солдат 2002 года рождения из Калининградской области. Служит в 3-й взводе, 3-й роты, 11-го армейского корпуса на должности пулеметчика.

Напомним, в офисе генпрокурора назвали первого подозреваемого в "бучанской резне".

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