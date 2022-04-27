Украинских военнопленных держат в тюрьме под Донецком: удалось установить геолокацию (фото)

Проанализировав несколько видео российских пропагандистов, OSINT-блогер смог найти колонию, в которой держат бойцов ВСУ. Для этого он перепроверил все тюрьмы в ОРДЛО.

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Украинских военнопленных удерживают рядом с селом Молодежное Донецкой области. К такому выводу OSINT-блогер Karolgoal, установив геолокацию по нескольким видео российских пропагандистов.

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18 и 19 апреля на видео показали украинских военнопленных, которые удерживают российские оккупанты. На обоих роликах были похожие постройки и здания. Исходя из кадров, блогер приходит к выводу, что на кадрах исправительная колония.

[ + – ] Кадр из видео с пленными

Исходя из нескольких роликов, автор сделал схематическую карту колонии с расположением характерных строений. После этого начался поиск места, где их могут удерживать.

[ + – ] Схема расположения здания и строений тюрьмы

В видео заявлялось, что пленных содержат на территории ОРДО. Поэтому дальше аналитик начал проверять все исправительные колонии и тюрьмы в Донецкой и Луганской областях. После проверки всех мест заключения в областях была найдена одна колония, которая выглядела как на видео.

OSINT-блогер признается, что его простенькая схема карты существенно помогла ему в поисках. Потому что через Google карты он смог найти колонию, которая была схожа с его схемой.

По итогу оказалось, что исправительная колония находится между сел Молодежное, Малиновое и Петровское в Донецкой области.

[ + – ] Расположение тюрьмы на карте

OSINT — Open Source Intelligence — это разведка на основе открытых данных в сети. Она включает в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ.

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