Українських військовополонених утримують у в'язниці під Донецьком: вдалося встановити геолокацію (фото)
Проаналізувавши кілька відео російських пропагандистів, OSINT-блогер зміг знайти колонію, де тримають бійців ЗСУ. Для цього він перевірив ще раз всі в'язниці в ОРДЛО.
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Українських військовополонених утримують поряд із селом Молодіжне Донецької області. Такого висновку дійшов OSINT-блогер Karolgoal, встановивши геолокацію за кількома відео російських пропагандистів.
18 та 19 квітня на відео показали українських військовополонених, яких утримують російські окупанти. На обох роликах були схожі будівлі та будинки. Виходячи з кадрів, блогер робить висновок, що на кадрах виправна колонія.
З декількох роликів, автор зробив схематичну карту колонії з розташуванням характерних будівель. Після цього розпочався пошук місця, де їх можуть утримувати.
На відео заявляли, що полонених утримують на території ОРДО. Тому далі аналітик почав перевіряти всі виправні колонії та в'язниці в Донецькій та Луганській областях. Після перевірки всіх місць ув'язнення в областях знайдено одну колонію, яка виглядала як на відео.
OSINT-блогер зізнається, що його простенька схема карти суттєво допомогла йому в пошуках. Тому що через Google карти він зміг знайти колонію, яка була схожа на його схему.
За підсумком виявилося, що виправна колонія знаходиться між селами Молодіжне, Малинове та Петрівське в Донецькій області.
OSINT — Open Source Intelligence — це розвідка на основі відкритих даних у мережі. Вона включає пошук, вибір і збір розвідувальної інформації з загальнодоступних джерел, а також її аналіз.
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