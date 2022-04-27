Українських військовополонених утримують у в'язниці під Донецьком: вдалося встановити геолокацію (фото)

Проаналізувавши кілька відео російських пропагандистів, OSINT-блогер зміг знайти колонію, де тримають бійців ЗСУ. Для цього він перевірив ще раз всі в'язниці в ОРДЛО.

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Українських військовополонених утримують поряд із селом Молодіжне Донецької області. Такого висновку дійшов OSINT-блогер Karolgoal, встановивши геолокацію за кількома відео російських пропагандистів.

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18 та 19 квітня на відео показали українських військовополонених, яких утримують російські окупанти. На обох роликах були схожі будівлі та будинки. Виходячи з кадрів, блогер робить висновок, що на кадрах виправна колонія.

[ + – ] Кадр із відео з полоненими

З декількох роликів, автор зробив схематичну карту колонії з розташуванням характерних будівель. Після цього розпочався пошук місця, де їх можуть утримувати.

[ + – ] Схема розташування будівлі та будинків в'язниці

На відео заявляли, що полонених утримують на території ОРДО. Тому далі аналітик почав перевіряти всі виправні колонії та в'язниці в Донецькій та Луганській областях. Після перевірки всіх місць ув'язнення в областях знайдено одну колонію, яка виглядала як на відео.

OSINT-блогер зізнається, що його простенька схема карти суттєво допомогла йому в пошуках. Тому що через Google карти він зміг знайти колонію, яка була схожа на його схему.

За підсумком виявилося, що виправна колонія знаходиться між селами Молодіжне, Малинове та Петрівське в Донецькій області.

[ + – ] Розташування в'язниці на карті

OSINT — Open Source Intelligence — це розвідка на основі відкритих даних у мережі. Вона включає пошук, вибір і збір розвідувальної інформації з загальнодоступних джерел, а також її аналіз.

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