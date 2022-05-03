"Українці не люди": окупант у розмові з мамою розповів про тортури полонених солдат ЗСУ (відео)

У перехопленій розмові солдат Костянтин Соловйов розповідає про те, як він і фсбшники катують людей. Одного разу вони на смерть забили кийками літню людину.

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Співробітники ФСБ керують тортурами українських військовополонених. Про це повідомляє Головне управління Міноборони України.

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Розвідники опублікували перехоплення розмови російського військового Костянтина Соловйова, який нині перебуває в Харківській області, з матір'ю. У ньому він розповідає про тортури проти українських полонених.

Керують тортурами та знущаннями над полоненими співробітники ФСБ та російські військові. Вони роблять 21 трояндочку на тілі чоловіків — це обрізання навколо пальців ніг та рук, а також статевого органу, шкіри. Також вони ламали пальці.

"У нас тут знаєш, у мене на очах, коротше, ну як, я теж у цьому брав участь. Катували полонених. ФСБшники", — розповідає Соловйов.

Під час розмови військовий розповів, що їхніми жертвами стають як українські військові, так і мирні жителі. Також він наголошує на героїчності бійців ЗСУ, які навіть під тортурами не підкоряються окупантам. Наприкінці розмови мати окупанта каже, що "українці не люди".

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Одного з людей похилого віку вони забили гумовими палицями. Таким займалися фізичні особи. Жалю у солдата РФ немає жодного через те, що нібито також роблять бійці ЗСУ з російськими солдатами.

Сам солдат 2002 року народження із Калінінградської області. Служить у 3-му взводі, 3-й роті, 11-го армійського корпусу на посаді кулеметника.

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