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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Українці не люди": окупант у розмові з мамою розповів про тортури полонених солдат ЗСУ (відео)

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Окупант РФ

У перехопленій розмові солдат Костянтин Соловйов розповідає про те, як він і фсбшники катують людей. Одного разу вони на смерть забили кийками літню людину.

Співробітники ФСБ керують тортурами українських військовополонених. Про це повідомляє Головне управління Міноборони України.

Розвідники опублікували перехоплення розмови російського військового Костянтина Соловйова, який нині перебуває в Харківській області, з матір'ю. У ньому він розповідає про тортури проти українських полонених.

Керують тортурами та знущаннями над полоненими співробітники ФСБ та російські військові. Вони роблять 21 трояндочку на тілі чоловіків — це обрізання навколо пальців ніг та рук, а також статевого органу, шкіри. Також вони ламали пальці.

"У нас тут знаєш, у мене на очах, коротше, ну як, я теж у цьому брав участь. Катували полонених. ФСБшники", — розповідає Соловйов.

Під час розмови військовий розповів, що їхніми жертвами стають як українські військові, так і мирні жителі. Також він наголошує на героїчності бійців ЗСУ, які навіть під тортурами не підкоряються окупантам. Наприкінці розмови мати окупанта каже, що "українці не люди".

Відео може шокувати, 18+

Одного з людей похилого віку вони забили гумовими палицями. Таким займалися фізичні особи. Жалю у солдата РФ немає жодного через те, що нібито також роблять бійці ЗСУ з російськими солдатами.

Сам солдат 2002 року народження із Калінінградської області. Служить у 3-му взводі, 3-й роті, 11-го армійського корпусу на посаді кулеметника.

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