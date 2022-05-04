Украине нужно больше тренировочных комплектов для овладевания ПТРК Javelin, - сенатор

Сенатор Лиза Мурковски заявляет, что в ВСУ недостаточно тренировочных комплектов для обучения бойцов. Она также сообщает о письмах от Минобороны Украины с просьбой расширить программу.

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Украина обеспокоена тем, что не может обеспечить подготовку нужному количеству военных для использования противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет милитари отдел The Drive.

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Сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски заявила, что Javelin значительно усиливает ВСУ. Однако в то же время есть информация, что Украина не может обеспечить надлежащую подготовку для работы с ПТРК стоимостью 200 000 долларов.

Минобороны Украины отправило несколько писем с просьбой повысить количество тренировочных комплектов Javelin. Одно из таких писем пришло от главы украинской военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова. Авторы связались с ним и Буданов подтвердил, что Украине нужно больше тренировочных комплектов.

Однако глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он впервые слышит о таком дефиците.

"Во время моих встреч с министром обороны, а также, я думаю, с главнокомандующим и председателем никогда не поднимался конкретный вопрос обучения Javelin. Но если они поднимут этот вопрос, мы, безусловно, готовы их обучить", — заявил Остин.

США поставило треть своих запасов Javelin и Stinger Украине

Сенатор Рой Блант от штата Миссури выразил обеспокоенность по поводу достаточного количества запасов ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger в США. С начала полномасштабной агрессии РФ, Украина получила около 5000 Джавелинов и 1400 Стингеров. Сенатор утверждает, что это треть всех запасов от Javelin и четверть от Stinger.

Однако глава Пентагона заверил, что США смогут заместить поставленные комплексы, а уровень запасов не опустится ниже минимального.

Напомним, 25 апреля США показали новую партию Джавелинов, которые отправят Украине. Поставки осуществляют в рамках нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.