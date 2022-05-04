Україні потрібно більше тренувальних комплектів для оволодіння ПТРК Javelin, — сенаторка

Сенаторка Ліза Меркаускі заявляє, що в ЗСУ недостатньо тренувальних комплектів для навчання бійців. Вона також повідомляє про листи від Міноборони України з проханням розширити програму.

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Україна стурбована тим, що не може забезпечити підготовку необхідної кількості військових для використання протитанкового ракетного комплексу. Про це пише мілітарі відділ The Drive.

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Сенаторка від штату Аляска Ліза Меркаускі заявила, що Javelin значно посилює ЗСУ. Проте водночас є інформація, що Україна не може забезпечити належної підготовки для роботи з ПТРК вартістю 200 000 доларів.

Міноборони України надіслало кілька листів із проханням підвищити кількість тренувальних комплектів Javelin. Один із таких листів надійшов від голови української військової розвідки бригадного генерала Кирила Буданова. Автори зв'язалися з ним, і Буданов підтвердив, що Україні потрібно більше тренувальних комплектів.

Проте глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що він уперше чує про такий дефіцит.

"Під час моїх зустрічей із міністром оборони, а також, я думаю, з головнокомандувачем і головою ніколи не порушувалося конкретне питання навчання Javelin. Але якщо вони порушать це питання, ми, безумовно, готові їх навчити", — заявив Остін.

США надали третину своїх запасів Javelin і Stinger Україні

Сенатор Рой Блант від штату Міссурі висловив занепокоєння щодо достатньої кількості запасів ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger у США. З початку повномасштабної агресії РФ Україна отримала близько 5000 "Джавелінів" і 1400 "Стінгеров". Сенатор стверджує, що це третина всіх запасів від Javelin і чверть від Stinger.

Проте глава Пентагону запевнив, що США зможуть замістити комплекси, які пішли на постачання, а рівень запасів не опуститься нижче за мінімальний.

Нагадаємо, 25 квітня США показали нову партію "Джавелінів", які відправлять Україні. Постачання здійснюють у межах нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів.