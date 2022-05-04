В районе Рубежного российские оккупанты убили священника, — Сергей Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, иеромонах Парфений получил смертельное осколочное ранение.

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Во вторник, 3 мая, россияне открыли огонь по селам близ Рубежного, в том числе Михайловку, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В результате осколочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений.

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"Русская армия продолжает состязания с Богом, — отметил Гайдай. — В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей".

Ранее 4 мая Сергей Гайдай сообщил, что, несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток взять Попасную. По его словам, за минувшие сутки украинские солдаты отбили 12 атак врага, уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей противника. Однако оккупанты наносят по городам области мощные ракетно-бомбовые удары, что приводит к катастрофическим разрушениям. За минувшие сутки произошло 34 обстрела.

"Ситуация обостряется. Количество обстрелов увеличивается, мощность – усиливается", — констатировал глава ОВА.

3 мая Сергей Гайдай сообщил, что российские войска самолетами разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области, он полностью уничтоженный. Гайдай уверен, что оккупанты преследуют цель устроить новый голодомор в Украине.