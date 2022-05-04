У районі Рубіжного російські окупанти вбили священика, — Сергій Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, ієромонах Парфеній отримав смертельне осколкове поранення.

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У вівторок, 3 травня, росіяни відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного, зокрема Михайлівці, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Унаслідок осколкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського в самій Михайлівці ієромонах Парфеній.

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"Російська армія продовжує змагання з Богом, — зазначив Гайдай. — У Луганській області з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів, також було поранено служителів церков".

Раніше 4 травня Сергій Гайдай повідомив, що, незважаючи на значні втрати, росіяни не залишають спроб взяти Попасну. За його словами, минулої доби українські солдати відбили 12 атак ворога, знищили шість танків, п'ять артилерійських систем (три з них — реактивні системи залпового вогню), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів противника. Проте окупанти завдають по містах області потужні ракетно-бомбові удари, що призводить до катастрофічних руйнувань. Минулої доби сталося 34 обстріли.

"Ситуація загострюється. Кількість обстрілів збільшується, потужність посилюється", — констатував глава ОВА.

3 травня Сергій Гайдай повідомив, що російські війська літаками розбомбили сучасний елеватор для зберігання зернових культур у Рубіжному Луганській області, він повністю знищений. Гайдай упевнений, що окупанти мають на меті влаштувати новий голодомор в Україні.