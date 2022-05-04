"Ни шагу назад": Зеленский рассказал о начале нового этапа войны с Россией (видео)
По словам президента Украины, ВСУ удалось остановить наступление российских войск, задача украинских военных в новом этапе войны — максимально отодвинуть россиян с украинской территории.
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Украина пребывает на новом этапе войны с Россией. Украинские военные уже не отступают, им удалось остановить наступление российских войск. На некоторых участках линии фронта украинские бойцы начали продвигаться вперед, а там где еще нет — ждут технику от Запада, чтобы начать вытеснять россиян. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Wall Street Journal CEO Council Summit.
"Мы сейчас видим, что мы не отступаем. На сегодняшний день это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой, там мы ждем соответствующей техники с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад", — сказал он.
По словам Владимира Зеленского, победой в войне с Россией будет считаться возобновление территориальной целостности страны и отодвижение российских войск на те позиции, на которых они были до полномасштабного вторжения 24 февраля, а после — возвращение Крыма, но дипломатическим путем.
"Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временном оккупированном полуострове Крым будет сложно и все же я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, потом перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией", — заявил Зеленский.
Президент Украины поделил войну с Россией на три этапа: первый — остановить продвижение России вперед, что удалось сделать. Второй этап — максимально отодвинуть российские войска с украинской территории, после чего начнется третий этап — максимально возобновить территориальную целостность Украины.
Он выразил уверенность, что Украине удастся вытеснить Россию и все закончится переговорами.
"Нам надо выдержать, выжать благодаря тому или иному оружию, санкционной поддержке, вытеснить Россию максимально с нашей территории. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров. Сколько это пойдет, я не могу сказать, здесь у меня гарантий нет", — подытожил президент.
Напомним, 2 мая глава ОП Андрей Ермак рассказал, что Украина не пойдет на компромиссы с Россией в вопросах территориальной целостности, независимости и суверенитета. Он добавил, что прекращение боевых действий и деокупация украинских территорий будет считаться прогрессом в переговорах с РФ.
Ранее, 22 апреля СМИ писали, что Украина пригрозила России остановкой переговоров, если в Херсонской области провозгласят "ХНР". Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, если ВС РФ убьют украинских военных в Мариуполе.