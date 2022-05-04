"Ни шагу назад": Зеленский рассказал о начале нового этапа войны с Россией (видео)

По словам президента Украины, ВСУ удалось остановить наступление российских войск, задача украинских военных в новом этапе войны — максимально отодвинуть россиян с украинской территории.

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Украина пребывает на новом этапе войны с Россией. Украинские военные уже не отступают, им удалось остановить наступление российских войск. На некоторых участках линии фронта украинские бойцы начали продвигаться вперед, а там где еще нет — ждут технику от Запада, чтобы начать вытеснять россиян. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Wall Street Journal CEO Council Summit.

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"Мы сейчас видим, что мы не отступаем. На сегодняшний день это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой, там мы ждем соответствующей техники с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад", — сказал он.

По словам Владимира Зеленского, победой в войне с Россией будет считаться возобновление территориальной целостности страны и отодвижение российских войск на те позиции, на которых они были до полномасштабного вторжения 24 февраля, а после — возвращение Крыма, но дипломатическим путем.

"Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временном оккупированном полуострове Крым будет сложно и все же я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, потом перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией", — заявил Зеленский.

Президент Украины поделил войну с Россией на три этапа: первый — остановить продвижение России вперед, что удалось сделать. Второй этап — максимально отодвинуть российские войска с украинской территории, после чего начнется третий этап — максимально возобновить территориальную целостность Украины.

Он выразил уверенность, что Украине удастся вытеснить Россию и все закончится переговорами.

"Нам надо выдержать, выжать благодаря тому или иному оружию, санкционной поддержке, вытеснить Россию максимально с нашей территории. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров. Сколько это пойдет, я не могу сказать, здесь у меня гарантий нет", — подытожил президент.

[ + – ] Начало — 12:45

Напомним, 2 мая глава ОП Андрей Ермак рассказал, что Украина не пойдет на компромиссы с Россией в вопросах территориальной целостности, независимости и суверенитета. Он добавил, что прекращение боевых действий и деокупация украинских территорий будет считаться прогрессом в переговорах с РФ.

Ранее, 22 апреля СМИ писали, что Украина пригрозила России остановкой переговоров, если в Херсонской области провозгласят "ХНР". Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой, если ВС РФ убьют украинских военных в Мариуполе.