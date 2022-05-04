"Ні кроку назад": Зеленський розповів про початок нового етапу війни з Росією (відео)

За словами президента України, ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ, завдання українських військових у новому етапі війни — максимально відсунути росіян із української території.

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Україна перебуває на новому етапі війни з Росією. Українські військові вже не відступають, їм вдалося зупинити наступ російських військ. На деяких ділянках лінії фронту українські бійці почали просуватися вперед, а там, де ще ні, — чекають на техніку від Заходу, щоб почати витісняти росіян. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Wall Street Journal CEO Council Summit.

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"Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. Сьогодні це вже новий етап. Десь ми стоїмо, якісь території заблоковані російськими військовими та технікою, там ми чекаємо на відповідну техніку з нашого боку, щоб ми могли тиснути й просуватися вперед, а на деяких територіях ми просуваємося вперед. Тому ні кроку назад", — сказав він.

За словами Володимира Зеленського, перемогою у війні з Росією вважатиметься відновлення територіальної цілісності країни та відсунення російських військ на ті позиції, на яких вони були до повномасштабного вторгнення 24 лютого, а потім — повернення Криму, але дипломатичним шляхом.

"Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасовому окупованому півострові Крим буде складно, і все ж таки я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, тому що будь-яка війна закінчується дипломатією", — заявив Зеленський.

Президент України поділив війну з Росією на три етапи: перший — зупинити поступ Росії вперед, що вдалося зробити. Другий етап — максимально відсунути російські війська з української території, після чого розпочнеться третій етап — максимально відновити територіальну цілісність України.

Він висловив упевненість, що Україні вдасться витіснити Росію, і все закінчиться переговорами.

"Нам треба витримати, вичавити завдяки тій чи іншій зброї, санкційній підтримці, витіснити Росію максимально з нашої території. У будь-якому разі все одно закінчиться тим чи іншим форматом переговорів. Скільки на це піде, я не можу сказати, тут у мене гарантій немає", — підсумував президент.

[ + – ] Початок — 12:45

Нагадаємо, 2 травня голова ОП Андрій Єрмак розповів, що Україна не піде на компроміси з Росією в питаннях територіальної цілісності, незалежності та суверенітету. Він додав, що припинення бойових дій і деокупація українських територій вважатиметься прогресом у переговорах із РФ.

Раніше, 22 квітня ЗМІ писали, що Україна пригрозила Росії зупинкою переговорів, якщо на Херсонщині проголосять "ХНР". Раніше Зеленський заявив, що Київ не вестиме переговори з Москвою, якщо ЗС РФ уб'ють українських військових у Маріуполі.