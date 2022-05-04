ВСУ уничтожают мародеров с помощью обычных дронов и гранат ВОГ-17 (видео)

По словам Геращенко, накануне бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ разгоняли российских солдат в селе под Пологами, Запорожской области.

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Украинские военные показали, как с помощью гражданских дронов и гранатометных гранат противостоят российским оккупантам. Видеоролик опубликовал советник министра МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале.

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По словам Геращенко, бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ накануне разгоняли российских солдат-мародеров в селе под Пологами, Запорожской области.

"На головы ублюдков, воровавших у селян велосипеды и пуфики сыпятся с дронов ВОГ-17. Орки разбегались как тараканы", — говорится в сообщении автора, который советует и другим военным перенимать опыт 15 ДВКР СБУ — и с обычных квадрокоптеров беспощадно вести огонь по оккупантам.

Ранее Фокус сообщал, что 30-я бригада ВСУ накрыла позиции россиян. После первых ударов по позициям около десяти военных РФ принялись хаотично бегать в частном секторе. Но это их не спасло.

Напомним, что за двое суток ВСУ уничтожили вражеских беспилотников на 2 млн долларов. По информации наших военных, были сбиты российские БПЛА: "Орлан" и "Тахион" — на Восточном направлении и ZALA — на Северном.