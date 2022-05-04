"Викрадали велосипеди та пуфи": ЗСУ знищують мародерів за допомогою звичайних дронів та гранат ВОГ-17

За словами Геращенка, напередодні бійці 15 управління військової контррозвідки СБУ розганяли російських солдатів у селі під Пологами, Запорізької області.

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Українські військові показали, як за допомогою цивільних дронів та гранатометних гранат протистоять російським окупантам. Відеоролик опублікував радник міністра МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі.

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За словами Геращенка, бійці 15 управління військової Контррозвідки СБУ напередодні розганяли російських солдатів-мародерів у селі під Пологами Запорізької області.

"На голови недолюдків, що крали в селян велосипеди й пуфики, сиплються з дронів ВОГ-17. Орки розбігалися як таргани", — йдеться в повідомленні автора, який радить й іншим військовим переймати досвід 15 ДВКР СБУ — і зі звичайних квадрокоптерів нещадно вести вогонь по окупантах.

Раніше Фокус повідомляв, що 30-та бригада ЗСУ накрила позиції росіян. Після перших ударів по позиціях близько десяти військових РФ почали хаотично бігати у приватному секторі. Але це їх не врятувало.

Нагадаємо, що за дві доби ЗСУ знищили ворожих безпілотників на 2 млн доларів. За інформацією наших військових, збито російських БПЛА: "Орлан" і "Тахіон" — на Східному напрямку і ZALA — на Північному.