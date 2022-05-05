Российские войска не смогли пробиться к Северодонецку, — Сергей Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, наступления оккупантов на Воеводовку и Орехово в окрестностях областного центра провалились.

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Российские войска 4 мая хотели приблизиться к областному центру Луганской области Северодонецку. наступали на Воеводовку но успеха не имели. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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[ + – ] Воеводовка расположена к северу от Северодонецка

"На Попаснянском направлении враг пытался захватить Орехово, но наши защитники отбили атаку, — отметил Гайдай. — Всего на Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага".

Однако враг продолжает бомбить населенные пункты области. Мощные артиллерийские обстрелы обрушились на Попаснянскую и Горскую громады, Лисичанск и Северодонецк. По областному центру также наносили авиаудары.

"Можем констатировать еще большее обострение ситуации, рашисты значительно усилили обстрелы, — подчеркнул Сергей Гайдай. — Мы потеряли пять мирных жителей, погибших от осколочных ранений".

По его словам, в Новоивановке погибло двое мужчин, в Тошковке и Воеводовке — две женщины, в Попасной — один мужчина.

"В Попасную прилетело прямо в дом, другие люди в моменты обстрелов находились на улице", — уточнил глава ОВА.

Он сообщил, что в результате обстрелов обрушивается и горит все больше жилых домов, прицельный огонь ведется исключительно по мирному населению.

Напомним, 4 мая Сергей Гайдай сообщил, что, несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток взять Попасную. Также во время ракетных обстрелов пострадали Лисичанск, Золотое, Рубежное и Северодонецк.

3 мая глава ОВА сообщал, что россияне за сутки 25 раз обстреляли жилые массивы Луганской области. Больше всего достается Северодонецку, Рубежному, Попасной и Горской громаде.