Российские войска не смогли пробиться к Северодонецку, — Сергей Гайдай
По словам главы Луганской ОВА, наступления оккупантов на Воеводовку и Орехово в окрестностях областного центра провалились.
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Российские войска 4 мая хотели приблизиться к областному центру Луганской области Северодонецку. наступали на Воеводовку но успеха не имели. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"На Попаснянском направлении враг пытался захватить Орехово, но наши защитники отбили атаку, — отметил Гайдай. — Всего на Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага".
Однако враг продолжает бомбить населенные пункты области. Мощные артиллерийские обстрелы обрушились на Попаснянскую и Горскую громады, Лисичанск и Северодонецк. По областному центру также наносили авиаудары.
"Можем констатировать еще большее обострение ситуации, рашисты значительно усилили обстрелы, — подчеркнул Сергей Гайдай. — Мы потеряли пять мирных жителей, погибших от осколочных ранений".
По его словам, в Новоивановке погибло двое мужчин, в Тошковке и Воеводовке — две женщины, в Попасной — один мужчина.
"В Попасную прилетело прямо в дом, другие люди в моменты обстрелов находились на улице", — уточнил глава ОВА.
Он сообщил, что в результате обстрелов обрушивается и горит все больше жилых домов, прицельный огонь ведется исключительно по мирному населению.
Напомним, 4 мая Сергей Гайдай сообщил, что, несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток взять Попасную. Также во время ракетных обстрелов пострадали Лисичанск, Золотое, Рубежное и Северодонецк.
3 мая глава ОВА сообщал, что россияне за сутки 25 раз обстреляли жилые массивы Луганской области. Больше всего достается Северодонецку, Рубежному, Попасной и Горской громаде.