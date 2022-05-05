Російські війська не змогли пробитися до Сєвєродонецька, — Сергій Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, наступи окупантів на Воєводівку й Оріхове на околицях обласного центру провалилися.

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Російські війська 4 травня хотіли наблизитися до обласного центру Луганської області Сєвєродонецька, наступали на Воєводівку, але успіху не мали. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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[ + – ] Воєводівка розташована на північ від Сєвєродонецька

"На Попаснянському напрямку ворог намагався захопити Оріхове, але наші захисники відбили атаку, — зазначив Гайдай. — Загалом на Донбасі минулої доби відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки ворога".

Проте ворог продовжує бомбардувати населені пункти області. Потужні артилерійські обстріли обрушилися на Попаснянську та Гірську громади, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. По обласному центру також завдавали авіаудари.

"Можемо констатувати ще більше загострення ситуації, рашисти значно посилили обстріл, — підкреслив Сергій Гайдай. — Ми втратили п'ять мирних жителів, які загинули від осколкових поранень".

За його словами, у Новоіванівці загинуло двоє чоловіків, у Тошківці та Воєводівці – дві жінки, у Попасній – один чоловік.

"У Попасній прилетіло прямо в будинок, інші люди в моменти обстрілів перебували на вулиці", — уточнив глава ОВА.

Він повідомив, що внаслідок обстрілів обрушується і горить дедалі більше житлових будинків, прицільний вогонь ведеться виключно по мирному населенню.

Нагадаємо, 4 травня Сергій Гайдай повідомив, що, незважаючи на значні втрати, росіяни не залишають спроб взяти Попасну. Також під час ракетного обстрілу постраждали Лисичанськ, Золоте, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

3 травня глава ОВА повідомляв, що росіяни за добу 25 разів обстріляли житлові масиви Луганської області. Найбільше дістається Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Гірській громаді.