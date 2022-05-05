Украине невыгодно втягивать Молдову в войну, — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, страна совершенно не заинтересована в создании очередного фронта и в приднестровский конфликт может вмешаться лишь в том случае, если об этом прямо попросит правительство Молдовы.

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Утверждения непризнанной "Приднестровской молдавской республики" о том, что за эскалацией в Приднестровье стоит Украина, якобы пытающаяся втянуть Молдову в войну, не соответствуют действительности. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью кишиневскому телеканалу "TV8". "Зачем нам втягивать вас (Молдову) в вооруженный конфликт? Нам что, не хватает проблем по периметру наших границ? — сказал он. — Проблема Украины с Россией заключается в том, что мы на пяти шестых нашей территории окружены российскими войсками: вся Беларусь, вся российская граница, плюс Крым, плюс морская граница, плюс еще Приднестровье с российскими или пророссийскими войсками. Нам точно не хочется создавать еще один фронт, держать войска, которые будут там воевать, либо, как сейчас, защищать Одессу и Винницкую область от возможных наступлений вместо того, чтобы помогать своим товарищам на востоке или на юге".

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Алексей Арестович подчеркнул еще один принципиальный момент: Молдова — дружественная Украине страна, с которой "мы хорошие соседи много-много сотен лет". Поэтому любые действия на ее территории возможны лишь в том случае, если об этом прямо попросит правительство Молдовы.

"Для нас нарушение суверенитета Молдовы — абсолютно неприемлемая опция. Украина может помочь Молдове, если молдовское правительство прямо обратится к нам за помощью. Такую опцию я могу представить чисто теоретически", — заверил советник главы АП.

По его словам, если украинские войска начнут действовать на территории Молдовы без разрешения, это будет означать, что украинцы ничуть не лучше россиян.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезна для Украины угроза высадки российского десанта в Приднестровье для усиления группировки войск в регионе, Арестович дал понять, что российское руководство вряд ли решится на это. Он отметил, что после российского вторжения в Украину на аэродроме Тирасполя провели работы, чтобы он мог принимать российские транспортные самолеты с десантом и военной техникой.

"Но нужно понимать одну простую вещь: мы будем сбивать эти самолеты", — заявил Алексей Арестович.

Напомним, 3 мая в "ПМР" заявили о предотвращения очередного теракта в радиотелецентре в районе поселка Маяк. Там правоохранители обнаружили оборудованный взрывчаткой беспилотник, который якобы был запущен с территории Украины.

1 мая украинская разведка сообщала, что Россия готовит Приднестровье к войне против Украины. По данным ГУР МО Украины, в местной газете вышло обращение к Владимиру Путину, в котором жители "ПМР" просят президента России привлечь армию "ПМР" к действиям армии РФ.