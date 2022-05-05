Україні невигідно втягувати Молдову у війну, — Арестович (відео)

За словами радника глави ОП, країна абсолютно не зацікавлена у створенні чергового фронту, і в придністровський конфлікт може втрутитися лише в тому випадку, якщо про це попросить уряд Молдови.

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Твердження невизнаної "Придністровської молдовської республіки" про те, що за ескалацією в Придністров'ї стоїть Україна, яка нібито намагається втягнути Молдову у війну, не відповідають дійсності. Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю кишинівському телеканалу TV8. "Навіщо нам втягувати вас (Молдову) в збройний конфлікт? Нам що, не вистачає проблем за периметром наших кордонів? — сказав він. — Проблема України з Росією полягає в тому, що ми на п'яти шостих нашої території оточені російськими військами: вся Білорусь, весь російський кордон, плюс Крим, плюс морський кордон, плюс ще Придністров'я з російськими чи проросійськими військами. Нам точно не хочеться створювати ще один фронт, тримати війська, які там воюватимуть, або, як зараз, захищатимуть Одесу та Вінницьку область від можливих наступів замість того, щоб допомагати своїм товаришам на сході чи півдні".

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Олексій Арестович підкреслив ще один принциповий момент: Молдова — дружня до України країна, з якою "ми хороші сусіди багато сотень років". Тому будь-які дії на її території можливі лише в тому разі, якщо про це прямо попросить уряд Молдови.

"Для нас порушення суверенітету Молдови є абсолютно неприйнятною опцією. Україна може допомогти Молдові, якщо молдовський уряд прямо звернеться до нас за допомогою. Таку опцію я можу уявити суто теоретично", — запевнив радник голови ОП.

За його словами, якщо українські війська почнуть діяти на території Молдови без дозволу, це означатиме, що українці анітрохи не кращі за росіян.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки серйозною для України є загроза висадки російського десанту в Придністров'я для посилення угруповання військ у регіоні, Арестович дав зрозуміти, що російське керівництво навряд чи зважиться на це. Він зазначив, що після російського вторгнення в Україну на аеродромі Тирасполя провели роботи, щоб він міг приймати російські транспортні літаки з десантом і військовою технікою.

"Але треба розуміти одну просту річ: ми збиватимемо ці літаки", — заявив Олексій Арестович.

Нагадаємо, 3 травня в "ПМР" заявили про запобігання черговому теракту в радіотелецентрі в районі селища Маяк. Там правоохоронці виявили обладнаний вибухівкою безпілотник, нібито запущений із території України.

1 травня українська розвідка повідомляла, що Росія готує Придністров'я до війни проти України. За даними ГУР МО України, у місцевій газеті вийшло звернення до Володимира Путіна, у якому жителі "ПМР" просять президента Росії залучити армію "ПМР" до дій армії РФ.