"Воюем с идиотами": в сети завирусился ролик с подрывом БТР РФ, снятый в 2014 году

Бойцы 72-й ОМбр показали видео взрыва бронемашины и отметили, что ВС РФ хотели "красиво проехаться на камеру". Эту запись сделали в российской Башкирии и выложили в YouTube в марте 2014 года.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские оккупанты ехали на БТР и подорвались на мине ради нового пропагандистского ролика. Видео инцидента показали в Telegram бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы воюем с идиотами. Для красивого ролика, несколько орков должны были на камеру проехаться по территории, из которой выбили силы ВСУ. Но тут такое дело – эти идиоты не проверили местность на мины и взорвались на одной", – подписали видео его авторы.

Позже на это видео обратил внимание блогер Олег Шарп. Он сообщил, что это видео появилось еще 9 марта 2014 года.

[ + – ] Видео появилось в YouTube в марте 2014 года

Этот ролик действительно есть в YouTube. В описании к нему сказано, что его сняли в российской Башкирии военные-контрактники саперного батальона, участвовавшие в съемках фильма "Любовь и звезды".

[ + – ] Видео подрыва БТР сняли в российской Башкирии

Бригада имени Черных Запорожцев — что о ней известно?

Военная бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области. С 2014 года военные участвовали в боевых действиях на Донбассе, в Мариуполе, а зимой 2016 года — в Авдеевской промзоне.

Генштаб ВСУ называет бойцов 72-й ОМБр "спартанцами". Около 80 военных бригады сдерживали наступление нескольких тысяч оккупантов возле села Мощун Киевской области. ВСУ освободили село 21 марта, а бойцы 72 ОМБр гнали ВС РФ от Киева и создали им угрозу котла в направлении Пуща-Водицы, Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Напомним, что в Мариуполе захватчики 29 апреля организовали "пресс-тур" для российских пропагандистских СМИ. Привезли туда также "главу ДНР" Дениса Пушилина и назначенній ВС РФ "мэр города" Константин Иващенко.

Похожее мероприятие 3 мая устроили в городе Энергодар Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция. Там было около 50 представителей росСМИ.