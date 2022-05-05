"Воюємо з ідіотами": в мережі завірусився ролик з підривом БТР РФ, знятий у 2014 році

Бійці 72-ї ОМбр показали відео вибуху бронемашини і зазначили, що ЗС РФ хотіла "красиво проїхатися на камеру". Цей запис зробили в російській Башкирії та виклали у YouTube у березні 2014 року.

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Російські окупанти їхали на БТР і підірвалися на міні заради нового пропагандистського ролика. Відео інциденту показали в Telegram бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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"Ми воюємо з ідіотами. Для гарного ролика кілька орків мали на камеру проїхатися територією, з якої вибили сили ЗСУ. Але тут така справа — ці ідіоти не перевірили місцевість на міни й вибухнули на одній", — підписали відео його автори.

Пізніше на це відео звернув увагу блогер Олег Шарп. Він повідомив, що це відео з'явилося ще 9 березня 2014 року.

[ + – ] Відео з'явилося у YouTube у березні 2014 року

Цей ролик дійсно є у YouTube. В описі до нього сказано, що його зняли в російській Башкирії військові-контрактники саперного батальйону, які брали участь у зйомках фільму "Любов та зірки".

[ + – ] Відео підриву БТР зняли у російській Башкирії

Бригада імені Чорних Запорожців — що про неї відомо?

Військова бригада створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії. Розміщується в місті Біла Церква Київської області. З 2014 року військові брали участь у бойових діях на Донбасі, в Маріуполі, а взимку 2016 року — в Авдіївській промзоні.

Генштаб ЗСУ називає бійців 72-го ОМБр "спартанцями". Близько 80 військових бригади стримували настання кількох тисяч окупантів біля села Мощун Київської області. ЗСУ звільнили село 21 березня, а бійці 72 ОМБр гнали ЗС РФ від Києва та створили їм загрозу котла в напрямку Пуща-Водиці, Ірпеня, Бучі та Гостомеля.

Нагадаємо, що в Маріуполі загарбники 29 квітня організували "престур" для російських пропагандистських ЗМІ. Привезли туди також "главу ДНР" Дениса Пушиліна та призначено ЗС РФ "мером міста" Костянтина Іващенка.

Такий захід 3 травня влаштували в місті Енергодар Запорізької області, де знаходиться Запорізька атомна електростанція. Там було близько 50 представників росЗМІ.