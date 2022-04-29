"Майже весь склад RT": окупанти в Маріуполі організували "престур" для ЗМІ РФ (фото)

Організатори пропагандистського заходу стверджують, що до міста нібито приїхали представники ЗМІ із різних країн. Але насправді в ньому брали участь лише росіяни.

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Вранці, 29 квітня, в Маріуполі відбувся анонсований раніше "престур", організований окупаційною владою. Проте замість заявлених іноземних журналістів участь у ньому взяли лише російські пропагандисти, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Кажуть, було так: вранці створили вигляд порядку, потім заїхав Пушилін ("глава ДНР") з "трупоїдом" Іващенком (призначений окупантами "мер" міста) — роздали подачки маріупольцям. І одразу натовп пропагандистів: майже весь склад RT та їхніх іншомовних "псевдоблогерів", — зазначив Андрющенко. — Пушилін розповів про "нациків", "перемогу" та "поліпшення". Загрузилися в авто і поїхали в бік Новоазовська. Ось і весь престур".

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На опублікованій радником мера Маріуполя фотографії заходу є підпис, який стверджує, що до міста приїхали представники ЗМІ Нідерландів, Норвегії, ОАЕ, Франції, ФРН, Індії, Китаю, Саудівської Аравії, Туреччини та інших країн. Однак у кадрі видно мікрофони лише російських каналів.

Нагадаємо, 27 квітня Головне управління розвідки Міноборони України попередило про масштабну політичну провокацію, яку готують, зі спробою залучення деяких західних журналістів. Лояльних представників іноземних ЗМІ Міністерство оборони РФ запросило взяти участь у престурі до Маріуполя. За даними розвідки, підготовлені "свідки" мали розповісти про те, що захисники України нібито самі розбомбили місто та знищили місцевих мешканців.

У березні Фокус повідомляв про те, що ФСБ розіслало росЗМІ відео з нібито біженкою з Маріуполя, яка розповідає про "звірства "Азова"

На початку квітня в СБУ повідомили, що росіяни хочуть зібрати тіла вбитих ними маріупольців та подати їх як масових жертв "злочинів ЗСУ".